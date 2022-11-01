بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از روز سه شنبه اول نوامبر در حالی شروع شد که پیش بینی‌ها و نظرسنجی‌ها همچنان تداوم بن بست سیاسی در اسرائیل را نشان می‌دهند. این پنجمین انتخابات در چهار سال گذشته در سرزمین‌های اشغالی است که خود بی ثبات بودن کابینه‌ها در اسرائیل را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند که تشدید شکاف‌های داخلی در کنار مسائل امنیتی مهم‌ترین عوامل ناپایدار بودن کابینه‌ها به شمار می‌روند. گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «اسرائیل در بن بست؛ بررسی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ در سرزمین‌های اشغالی» به بررسی وضعیت این دور از انتخابات و پیش بینی وضعیت کابینه بعدی پرداخته است.