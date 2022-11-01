بررسی ۴ متغیر تاثیرگذار بر ثبات کابینه جدید اسرائیل

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ۱۰آبان(۱ نوامبر ۲۰۲۲)، صهیونیست ها برای پنجمین بار در ۴ سال گذشته پای صندوق های رای می روند. انتخاب های پیشین ۴ سال گذشته آنها نتوانسته دولتی ماندگار و با ثبات برای آنها به ارمغان بیاورد. ۳ بار احزاب موفق به تشکیل کابینه نشدند و یک بار هم که لاپید و بنت با ائتلافی عجیب از راست ها تا حزب عربی توانستند کابینه تشکیل دهند، خیلی زود و کمتر از یک سال و یک ماه این کابینه منحل شد تا انتخاباتی جدید برگزار شود.

حال سوال آن است که آیا چشم اندازی برای پایان این بی ثباتی و شکل گیری ائتلافی مستحکم و واقعی در وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟ در ادامه مهم ترین مولفه های تاثیر گذار بر ثبات سیاسی بررسی خواهد شد:

به شکل گیری کابینه دموکراتیک امیدوارید؟

نتایج نظرسنجی ماه اخیر "موسسه دموکراسی اسرائیل"(IDI) نشان می دهد طیف زیادی از جامعه صهیونیستی امید چندانی به ماندگاری کابینه های بعدی انتخاباتی ندارند. در روزهای پایانی اکتبر و یک هفته مانده تا انتخابات تنها ۳۷ درصد یهودیان رژیم صهیونیستی به ایجاد یک کابینه دموکراتیک امید داشتند. این در حالی است که بیش از آغاز فضای انتخاباتی این امیدواری ۵۰ درصد بوده است.

انتخابات سالم و قابل اعتماد است؟

چالش بعدی شرایط پس از انتخابات، باور به صحت نتایج آن و کرسی کسب شده از سوی احزاب است. فضای پر تنش سیاسی و نزاع احزاب و متهم شدن شخصیت های مهم رژیم صهیونیستی به فساد از سوی رقبا موجب شده است ۳۶ درصد صهیونیست های یهودی به سلامت انتخابات خدشه وارد کنند و در پاسخ شان در اینکه ممکن است نتایج واقعی نباشد، پاسخ مثبت بدهند.

این میزان یعنی بی اعتمادی به نتایج و سالم بودن انتخابات برای "اعراب اسرائیلی" بسیار بیشتر و تا ۵۱ درصد هم افزایش می یابد. چیزی که احتمالا پیش بینی ها از کاهش مشارکت اعراب را تایید می کند.

داده‌های نظرسنجی "موسسه دموکراسی اسرائیل" در ماه اکتبر ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بخش بسیار نگران‌کننده‌ای از مردم رژیم صهیونیستی (۳۹درصد) اعتماد ندارند که نتایج منتشر شده دقیقاً نشان‌دهنده نحوه رأی‌دهی مردم در صندوق‌های رای باشد!

فضای کنونی رسانه های رژیم صهیونیستی هم در حال دمیدن بر این بی اعتمادی است. درست ۴ روز مانده به انتخابات شبکه ۱۲ تلویزیونی رژیم صهیونیستی خبر داد: «هکرهای روس اوایل هفته پایگاه اینترنتی کنست را هک کردند و برای چند دقیقه آن را از کار انداختند. هکرهای وابسته به سازمان اطلاعات روسیه در واکنش به موضع رژیم صهیونیستی در قبال جنگ علیه اوکراین دست به این حمله زدند. محافل صهیونیستی نگران حمله سایبری مجدد روس‌ها در جریان انتخابات آینده کنست رژیم صهیونیستی هستند و معتقدند که حمله به پایگاه کنست تنها مقدمه‌ای برای حوادثی خواهد بود که روز انتخابات کنست اتفاق می‌افتد.»

نتانیاهو یا لاپید؟ کدام کابینه مستحکم تری خواهند ساخت؟

مولفه مهم دیگر در تعیین ثبات سیاسی کابینه آینده رای آوردن نتانیاهو یا لاپید است. براساس نظر سنجی ها احتمال موفقیت هر دو طیف برای تشکیل ائتلاف اکثریت ( ۶۱ کرسی از ۱۲۰کرسی) فعلا چندان زیاد نیست. در صورتی که لاپید و نتانیاهو هیچ کدام نتوانند کابینه تشکیل دهند، باز به سوی انتخاباتی جدید حرکت خواهیم کرد و لاپید تا نتایج انتخابات بعدی نخست وزیر باقی خواهد ماند. کابینه لایپد هم اینک بسیار متزلل و پر از انتقادات و اختلافات داخلی است.

نتایج چشم انداز روشنی از ممکن بودن تشکیل ائتلاف از سوی لاپید نشان نمی دهند، اما اگر لاپید موفق به این امر هم شود، کابینه ای پراکنده و متزلل تر از انتخابات قبلی تشکیل می دهد و بی ثباتی و بن بست سیاسی تشدید خواهد شد.

اما طبق تحلیل برخی از کارشناسان در صورتی که نتانیاهو به قدرت برسد، شرایط در کوتاه مدت می تواند کمی با ثبات تر شود، زیرا کابینه نتانیاهو بسیار وفادارتر از کابینه لاپید یا هر کس دیگری خواهد بود که براساس جمع شدن مخالفان نتانیاهو بدون هدف و نگرش مشترک است.

البته با روی کار آمدن و بازگشت نتانیاهو با توجه به پرونده های فساد و مخالفت های داخلی فراوان حتی از سوی برخی راست گرایان، سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی وارد یک چالش و نزاع تمام عیار خواهد شد. نزاعی که با توجه به تلاش نتانیاهو برای جلب رای راستگرایان تندرو بیشتر، افزایش هم خواهد یافت. یکی از این افراد امثال بن غفیر خواهند بود که نتانیاهو گفته این فرد تندرو را وزیر امور غذای حلال خواهد کرد.

دان حالوتس رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در این خصوص گفته : "زمانی که بن غفیر برای اجرای افکار خود اقدام نماید شاهد آغاز جنگ داخلی خواهیم بود. اگر بن غفیر بخواهد افکار وحشتناک خود را اجرایی کند جنگ داخلی آغاز خواهد شد، هرگز از حقوق اساسی خود عقب نشینی نمی‌کنیم، این مرد از خدمت نظامی فرار کرده و تخلفات زیادی در پرونده خود دارد و نمی‌دانم چگونه توانسته مجوز حمل سلاح دریافت کند. این همان کسی است که در ۱۸ سالگی لباس باروخ گلدشتاین را بر تن کرد، البته بعدها اعلام کرد این اتفاق به ۱۸ سالگی وی مربوط می‌شده و هم اکنون تغییر کرده است اما باید بدانیم او تغییری نکرده و هرگز تغییر نخواهد کرد، آنچه می‌بینیم همانی که به آن مواجه خواهیم شد."

باید توجه کرد این نظامی در حالی این انتقادات را مطرح می کند که معتقد است: "در صورتی که بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود در انتخابات پیروز شده و مامور تشکیل کابینه شود بنی گانتس وزیر دفاع باید با درخواست وی برای پیوستن به کابینه موافقت کند تا کابینه از فردی مانند بن غفیر نجات پیدا کند!"

بی اعتمادی اجتماعی به کنست

مولفه دیگری که بر کارکرد کنست تاثیر خواهد گذاشت، از دست دادن جایگاه اجتماعی این نهاد رژیم صهیونیستی است. جایگاه کنست به عنوان اصلی ترین مولفه شکل گیری کابینه و تنها نهاد انتخاب شده براساس رای مردم ( به جز شهرداری ها که چندان جدی نیست) در ثبات سیاسی رژیم صهیونیستی بسیار مهم است.

براساس آمار منتشر شده بیشترین بی اعتمادی به نهاد های رژیم صهیونیستی در آگوست ۲۰۲۰ مربوط به کنست با ۷۴ درصد پس از ۳ انتخابات پیاپی برای شکل گرفتنش بود. کابینه دولت با ۷۰ درصد، وزارت دارایی با ۶۳درصد و پلیس با ۵۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین اعتماد هم به سیستم سلامت رژیم با ۵۳ درصد حمایت در کنار ۴۷درصد بی اعتمادی است.

بنظر نمی رسد این بی اعتمادی در انتخابات چهارم و یک سال اخیر افزوده شده باشد. این مسئله در کنار ناتوانی کنست در حفظ کابینه کنونی قطعا بیشتر هم شده است. این بی اعتمادی در کنار بی اعتمادی به نتایج انتخابات و سلامت آن، بسیار کابینه های پیش رو را متزلل تر خواهد کرد.

جمع بندی

نزاع داخلی برآمده از تکثر و شکاف هویتی، نزاع سیاسی بین سران، بی اعتمادی به سلامت انتخابات در کنار عدم موفقیت احزاب کنست در تشکیل کابینه با ثبات در ۴ انتخابات پیشین، موجب شده است این روزها چشم انداز چندان روشنی از سوی تحلیل گران و حتی ساکنین سرزمین های اشغالی برای عبور از این بن بست سیاسی دیده نشود.

باید منتظر نتایج انتخابات و سپس فرصت یک ماهه به لیکود و نتانیاهو ( حزب اول احتمالی انتخابات) برای تشکیل ائتلاف بود و دید که آیا بن بست سیاسی راه فرار می یابد یا این بن بست ها باز به شکاف اجتماعی داخلی سرریز خواهد شد؟