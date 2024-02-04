مرزهای شمالی
حزب الله لبنان از روزهای نخست شروع جنگ غزه با فعال کردن جبهه شمالی توانسته است که بخش زیادی از توان نظامی رژیم صهیونیستی را معطوف به خود کند تا مقاومت فلسطین بتواند خسارت های بیشتری بر اسرائیل وارد کند. در نتیجه این سیاست بیش از ۱۷۰ تن از رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان به شهادت رسیدهاند و نبرد همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر شایعاتی در رسانههای رژیم صهیونیستی منتشر شده است که این رژیم خود را برای شروع جنگ گسترده در مناطق شمالی و علیه حزب الله لبنان آماد میکند. گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پروندهای با عنوان «مرزهای شمالی؛ بررسی استراتژیهای حزب الله در جنگ غزه» به بررسی استراتژیهای حزب الله علیه اسرائیل و امکان سنجی شروع جنگ پرداخته است.