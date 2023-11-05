پیام هشدارآمیز سید مقاومت به آمریکا و اسرائیل

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روز جمعه بعد از پیش بینی‌های مختلف در محافل رسانه‌ای و سیاسی از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل مقاومت لبنان، وی با هیبت و شکوه ناشی از ایمان الهی و ایستادگی در مسیر حق بر صفحه شبکه‌های رسانه‌های مختلف جهان حاضر شد و پیرامون عملیات طوفان الاقصی طی ۴ هفته به سخنرانی پرداخت.

همانطور که بسیاری از کارشناسان و دیپلمات‌ها پیش از سخنرانی وی با توجه به شناختی که از تفکرات سید مقاومت داشتند پیش بینی می‌کردند نصرالله هرگز به دنبال شعله ور کردن جنگ جهانی سوم نبود بلکه با هشدارهای واقعی و اعلام آمادگی حزب الله در برابر هرگونه رویارویی، خواهان خاتمه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه شد.

سید مقاومت در سخنرانی خود بعد از آنکه از قابلیت‌های جبهه مقاومت در یمن، عراق و حزب الله لبنان صحبت کرد به محور آمریکایی و صهیونیستی هشدار داد که در صورت عدم توقف وحشی گری‌ها همه گزینه‌ها برای آنها آماده است.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: «ما باید کاری کنیم که تجاوز متوقف شود و مقاومت در غزه پیروز شود. من به شما می‌گویم که به وعده الهی ایمان داشته باشید. خداوند مؤمنان صادق را به پیروزی وعده داده و اگر ما صداقت خود را ثابت کنیم و در راه خداوند مجاهدت کنیم و هزینه این جانفشانی را بپردازیم، مستحق این پیروزی الهی هستیم.»

توقف حملات به غزه تیتر اصلی رسانه‌های غربی- صهیونیستی

بعد از سخنرانی سید مقاومت این سخنان در رسانه‌های صهیونیستی بازتاب‌های مختلفی داشت. از مهمترین تحلیل‌ها می‌توان به هشدار جدی سید حسن نصرالله به دشمن اشغالگر در خصوص ادامه یافتن جنگ اشاره کرد که حزب الله لبنان در برابر هر گونه تهدید آمادگی دارد و در صورت عدم توقف جنایات دشمن در نوار غزه مقاومت واکنش مناسب نشان خواهد داد.

روزنامه صهیونیستی "تایمز اسرائیل" نوشت: «نصرالله» نه تنها اسرائیل، بلکه نیروهای آمریکا در منطقه را به حمله تهدید کرد. روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، تاکید دبیرکل حزب الله لبنان بر نترسیدن از تهدیدات آمریکا تأکید کرد و نوشت: نصرالله اعلام کرد که تنها وضعیت نبرد میدانی است که تعیین کننده میزان ورود حزب الله به عرصه کارزار است.

رسانه‌های غربی و آمریکایی نیز بعد از سخنرانی سید مقاومت، بخشی را به عنوان تیتر خود برگزیدند که مربوط به توقف حملات به غزه و آتش بس است.

شبکه تلویزیونی آمریکایی "سی‌ان‌ان" نیز درخواست دبیرکل حزب الله لبنان برای توقف حملات به غزه را در رأس اخبار خود قرار داد. این رسانه آمریکایی نوشت: رهبر حزب الله لبنان از تلاش برای آتش بس در غزه و پیروزی حماس خبر داد. سی‌ان‌ان به نقل از منابع امنیتی آمریکا نوشت: مقام‌های اطلاعاتی آمریکا با دقت اظهارات نصرالله را گوش کردند تا بفهمند برنامه بعدی حزب الله در جنگ با اسرائیل چیست.

خبرگزاری رویترز نیز این بخش از اظهارات دبیر کل حزب الله لبنان را در رأس اخبار خود قرار داد که در آن از آمریکا خواسته بود حمله به غزه را متوقف کند تا جنگ به منطقه گسترش نیابد. این رسانه غربی نوشت: رهبر حزب الله لبنان به آمریکا درباره جنگ منطقه‌ای هشدار داد و باز شدن جبهه جنگ از لبنان و گسترش آن به منطقه را محتمل دانست.

روزنامه گاردین چاپ لندن نیز تیتر «احتمال جنگ فرامرزی با اسرائیل در جبهه لبنان» را در رأس اخبار خود قرار داد و نوشت: رهبر حزب الله، اسرائیل را تهدید به افزایش واقعی حملات تهدید کرد. این رسانه انگلیسی، سخنرانی امروز نصرالله را مورد توجه همه کسانی دانست که می‌خواهند ببینند آینده جنگ غزه چه خواهد شد.

در واقع سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان به گونه‌ای به اتمام رسید که او به اصطلاح توپ را در میدان دشمن قرار داد و تمام واکنش حزب الله و جبهه مقاومت را مرتبط با اقدامات اشغالگر و همپیمانان او دانست. از این روی، این سخنان ضمن ایجاد ترس و واهمه در محور آمریکایی و صهیونیستی در صورت ادامه یافتن حملات، باعث تأمل بیشتر در اتاق فکر آمریکا و صهیونست ها خواهد شد.

نصرالله در مهمترین بخش سخنرانی خود گفت: «سرنوشت جبهه لبنان و افزایش تنش در آن به دو مساله بستگی دارد که نخست مسیر حوادث غزه است و دوم رفتار دشمن در قبال لبنان. همه احتمالات در جبهه لبنان وجود دارد و همه گزینه‌ها مطرح است و شاید زمانی فرا برسد که به هر سمتی برویم.»

اختلاف در میان آمریکایی‌ها برای توقف جنگ و یا آتش بس موقت در غزه

از زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا برای بررسی پیشنهاد آتش بس موقت در غزه راهی اراضی اشغالی شد برخی از مقامات سیاسی نسبت به مطرح کردن آتش بس در غزه ابراز مخالفت کردند و مدعی شدند این اقدام موجب قوت گرفتن نیروهای حماس خواهد شد.

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا مخالف آتش‌بس در خاورمیانه است. پاتریک اس رایدر، سخنگوی پنتاگون شامگاه پنج‌شنبه قبل از سفر بلینکن به اراضی اشغالی مدعی شد که آتش‌بس به حماس فرصت می‌دهد تا دوباره خود را سازماندهی کند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پیش از این در یک مراسم انتخاباتی در ایالت مینه‌سوتا از وقفه بشردوستانه در این درگیری حمایت کرده و گفته بود که این وقفه به معنای "دادن زمان برای آزادی" اسیران است.

از منظر تحلیلگران غربی سخنرانی سید حسن نصرالله از این منظر اهمیت داشت که برای «ورود حزب‌الله لبنان» به جنگ با اسرائیل تعیین‌کننده بود، اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد نصرالله همه چیز را به آینده و توقف حملات علیه غزه موکول کرد و سیاست ابهام سازنده را در پیش گرفت.

جان غیر نظامیان برای رهبران مقاومت با اهمیت است

رهبران مقاومت در حالی که آمادگی کامل برای ادامه جنگ در طول چند ماه و یا در زمانی طولانی‌تر را دارند، اما همواره جان غیر نظامیان برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین راستا مقامات سیاسی ایران، و چند کشور منطقه طی روزهای گذشته رایزنی‌های مختلفی با واسطه گری قطر برای برقراری یک آتش بس موقت و انسانی انجام دادند.

در همین راستا وزیر امور خارجه ایران در سفر به قطر در مورد ابتکارهای سیاسی در ارتباط با ایجاد آتش‌بس موقت فوری در غزه رایزنی کرد.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی چند روز گذشته رایزنی‌های مختلفی را برای برقراری آتش بس انسانی در نوار غزه انجام داده است. وی با بیان اینکه مقاومت توانسته نیرو و توان خود را حفظ کند، گفت: در دیداری که با آقای اسماعیل هنیه داشتیم ایشان گفتند که ما آمادگی داریم ماه‌ها به مبارزه و جنگ با اشغالگران ادامه دهیم اما موضوع کشتار غیرنظامیان و زنان و کودکان از صحنه نبرد جدا شود.

سخن پایانی

رژیم صهیونیستی در تمام تجاوزات خود به نوار غزه برای جبران شکست‌های غیر قابل ترمیمش به کشتار غیر نظامیان دست زده است. از این روی رهبران جبهه مقاومت اسلامی ضمن اعلام آمادگی برای مبارزه با تجاوزات احتمالی این رژیم و حامیانش و ستودن مقاومت و صبر ملت فلسطین در برابر جنایات جنون آمیز همواره به دنبال راهبرد توقف جنگ علیه غیر نظامیان بودند؛ راهبردی که علاوه بر حفظ جان مردم، پیروزی مقاومت مردم در غزه به حساب می‌آید.

سید حسن نصرالله در بخشی از سخنان اخیر خود به وعده رهبر انقلاب مبنی بر تحقق پیروزی برای مقاومت، اشاره کرد و گفت: «من از تجربه شخصی خودم که با امام خامنه‌ای داشتم برایتان می‌گویم. ایشان فرمودند که غزه و فلسطین پیروز خواهند شد.» سید مقاومت نیز خطاب به اهالی غزه گفت: «موفقیت ما در گرو این صبر و جانفشانی است و نتیجه آن قطعاً پیروزی است و ان‌شاءالله به زودی زود پیروزی غزه و مردم و مقاومت غزه را جشن می‌گیریم.» وعده‌ای که مثل تمام وعده‌های فخر مقاومت (سید حسن نصرالله) شدنی است.