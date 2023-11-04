خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سخنان روز گذشته سید حسن نصرالله در ۵ بُعد قابل بررسی است که عبارتند از: ماهیت عملیات طوفان الاقصی، الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی، الگوی رفتاری آمریکا و کشورهای اروپایی، رویکرد کشورهای عربی و تحولات جبهه شمالی.
۱. ماهیت عملیات طوفان الاقصی
۴ هفته از طوفان الاقصی و همچنین جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه میگذرد، جنایتی که تاکنون حدود ۹ هزار و ۳۰۰ شهید و حدود ۲۴ هزار مجروح داشته است. در روزهای ابتدایی پس از این عملیات، رژیم صهیونیستی تلاش کرد ابتکار رزمندگان القسام را کوچک جلوه داده و از سنگینی شکستی که متحمل شده بود، بکاهد. بر این اساس، رژیم صهیونیستی مدعی شد عملیات طوفان الاقصی با آگاهی و حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شد. با این حال، رهبر معظم انقلاب تنها سه روز پس از این عملیات، این ادعا را زیر سوال برده و رسماً عنوان کردند که جوانان فلسطینی این عملیات را انجام دادند. در ادامه، آمریکاییها هم اذعان کردند که ایران از این عملیات اطلاع نداشته است.
بنابراین، تاکتیک رژیم صهیونیستی در کوچک شمردن طوفان الاقصی با شکست مواجه شد. اکنون سید حسن نصرالله نیز بر ماهیت کاملاً فلسطینی طوفان الاقصی تأکید کرد و گفت :«هیچ یک از بازیگران محور مقاومت از این عملیات اطلاع نداشتند. هم تصمیم و هم اجرای عملیات بزرگ طوفان الاقصی صددرصد از سوی فلسطینیان بوده و طراحان، این نقشه را از همه حتی از گروههای مقاومت مستقر در غزه پنهان کرده بودند.» این اظهارنظر دبیرکل حزبالله لبنان بیش از همه با این هدف بیان شد که بار دیگر تحقیر رژیم صهیونیستی از سوی رزمندگان فلسطینی را یادآور شده و مورد تأکید قرار دهد.
۲.الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی
ضلع دیگر سخنان سیدحسن نصرالله تحلیل الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی که در عملیات طوفان الاقصی دچار بزرگترین غافلگیری تاریخ ۷۵ ساله خود شد، به ددمنشی و جنایت خود علیه مردم غزه ادامه میدهد. در واقع، کشتار مردم بیگناه و مظلوم غزه تنها راهبردی است که این رژیم در قبال طوفان الاقصی به کار گرفته است.
رژیم اشغالگر قدس در صدد این بود که با کشتار مردم غزه، آنها را مجبور کند از حمایت مقاومت دست بردارند و بتواند حماس را از بین ببرد، اما هم مردم غزه همچنان از حماس حمایت میکنند و هم اینکه رژیم صهیونیستی توانایی از بین بردن حماس را ندارد، موضوعی که حتی ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نیز پیش از این به آن اشاره کرده و گفته بود حماس یک جنبش و یک تفکر است که از بین نخواهد رفت. به تعبیر سید حسن نصرالله، رژیم صهیونیستی که در دستیابی به اهداف اولیه خود از جمله از بین بردن حماس ناکام بود، اکنون با تداوم کشتار مردم سعی دارد حماس را برای آزادی اسرای اسرائیلی تحت فشار قرار دهد، اما این هدف نیز برای این رژیم جنایتکار با کشتار مردم مظلوم غزه دستنیافتنی خواهد بود.
۳. الگوی رفتاری آمریکا و کشورهای اروپایی
یکی دیگر از ابعاد سخنان دبیرکل حزبالله لبنان این بود که آنچه رژیم صهیونیستی در ۷۵ سال گذشته و در یک ماه اخیر علیه فلسطینیها انجام داد، ماحصل راهبرد آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی است. واقعیت این است که موجودیت رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا نتیجه سیاست قدرتهای غربی است. بریتانیا با اعلامیه بالفور زمینه تأسیس رژیم صهیونیستی و به تعبیر سید حسن نصرالله «تحمیل رژیم صهیونیستی بر منطقه غرب آسیا» را فراهم کرد.
برای حفظ این رژیم جعلی و تحمیلی نیز از هرگونه جنایت آن علیه مردم مظلوم غزه در ۷۵ سال گذشته حمایت کردهاند و این حمایت امروز نیز در قالب مدیریت جنگ غزه و مخالفت با آتشبس ادامه دارد. سید حسن نصرالله در این خصوص خاطرنشان کرد: «آمریکا مسئول کامل جنگ کنونی در غزه است و اسرائیل ابزار است و آمریکا نمیگذارد تجاوزات متوقف شوند و آتشبس را رد میکند. این آمریکاست که جنگ غزه را مدیریت میکند.» رژیم اشغالگر صهیونیستی با کمک و حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی در تلاش است از شدت شکست در طوفان الاقصی بکاهد، اما واقعیت این است که «عملیات طوفان الاقصی ضعف و سستی این رژیم و اینکه صهیونیست ها حقیقتاً سستتر از خانه عنکبوت هستند را نشان داد.
دولت آمریکا و رئیسجمهور، وزیران و ژنرالهای آن همگی شتافتند تا این رژیم را حفظ کنند؛ رژیمی که میلرزید و زلزلهای در آن رخ داده بود تا بلکه حدی از هوشیاری را به آن بازگردانند و باعث شوند دوباره روی پاهایش بایستد؛ اما تا این لحظه هنوز نتوانسته ابتکار عمل را به دست بگیرد. این شتابزدگی آمریکا برای به آغوش گرفتن اسرائیل ضعف و سستی این رژیم را نشان داد.»
۴. الگوی رفتاری کشورهای عربی
ضلع دیگر سخنان سید حسن نصرالله، انتقاد از کشورهای عربی بود. رژیم صهیونیستی در حال کشتار مردم غزه و نسلکشی است. اکثر افرادی که شهید میشوند، زن و غیرنظامی هستند. به تعبیر سید حسن نصرالله «هیچ حرمتی در کار نیست و اسرائیل محلهها را کاملاً ویران میکند.» با این حال، کشورهای عربی تاکنون اقدام جدی در حمایت از مردم غزه مظلوم انجام ندادند و صرفاً جنایتهای رژیم را محکوم کلامی کردند. در سخنان دبیرکل حزبالله لبنان نوعی تفکیک از واکنش کشورهای عربی انجام شد.
وی در حالی که از اقدام مقاومت عراق و یمن در حمله به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت و تمجید کرد، از انفعال کشورهای عربی انتقاد کرد. در واقع، سید حسن نصرالله اقدامهایی که کشورهای عربی میتوانند انجام دهند را نیز به آنها یادآوری کرده است و خاطرنشان کرد: «شما باید برای توقف تجاوزات به غزه تلاش کنید، محکومیت کافی نیست و روابط را قطع کنید و سفرای خود را فرا بخوانید. صادرات به اسرائیل را متوقف کنید. کمی قدرت ندارید که گذرگاه رفح را باز کنید؟»
۵. تحلیل وضعیت جبهه شمالی
ضلع پنجم سخنان سیدحسن نصرالله، تحلیل شرایط در جبهه شمالی بود. از زمان آغاز حملات رژیم اشغالگر قدس علیه باریکه غزه، این رژیم نگران واکنش در جبهه شمالی از سوی حزبالله لبنان بود. رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ تلاش کرد با حزبالله لبنان وارد جنگ نشود. در ۲۴ ساعت گذشته نیز هراس از سخنان و واکنش سید حسن نصرالله سبب شد ارتش رژیم صهیونیستی در مرز لبنان به حالت آمادهباش کامل در آید. برداشت این بود که پس از سخنان سید مقاومت، جنگ در جبهه شمالی شدیدتر شود، اما دبیرکل حزبالله لبنان در سخنان خود در این زمینه به چند نکته مهم اشاره کرد.
اول اینکه، مقاومت لبنان در ۴ هفته گذشته به مقاومت فلسطین در جنگ با صهیونیستها کمک کرده و این کمکها ادامه نیز خواهد داشت. دبیرکل حزبالله لبنان رسماً اعلام کرد مقاومت لبنان وارد یک نبرد واقعی شده و تنها افرادی آن را درک میکنند که در مناطق مرزی حضور دارند. به عبارت دیگر، سید حسن نصرالله از اعلام جنگ علیه رژیم صهیونیستی نه تنها هراسی نداشته بلکه رسماً نیز آن را اعلام کرد. دوم اینکه؛ حملههای حزبالله از جبهه شمالی اگرچه گسترده نبود و قدرت واقعی حزبالله نبود، اما سبب شد رژیم صهیونیستی بخش زیادی از نیروهای خود را از جبهه جنوبی بکاهد و در جبهه شمالی برای مقابله با تهدیدهای حزبالله لبنان مورد استفاده قرار دهد.
سید حسن نصرالله در این خصوص گفت: «جبهه لبنان بخش بزرگی از نیروهایی را که برای حمله به غزه مورد استفاده قرار میگرفتند، کاسته است. یک چهارم نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به مرزهای شمالی ارسال شده و حدود نیمی از قدرت پدافندی نیز در جهت لبنان مستقر است. اگر موضع ما صرفاً همبستگی و تظاهر کردن بود، اسرائیل خیالش از مرزهای شمالی راحت میبود و نیروهایش را به غزه میفرستاد.» سوم اینکه؛ همچنان ترس از جبهه شمالی را در دل صهیونیستها حفظ کرد زیر بر این نکته تأکید کرد که همچنان احتمال گسترش جنگ وجود دارد. دبیرکل حزبالله لبنان در این زمینه گفت: «دشمن نگران است که این جبهه (اشاره به جبهه شمالی) اقدامات خود را تشدید کند و جنگ گستردهای رخ دهد. این یک احتمال واقعی است و این میتواند رخ دهد.»
نتیجه
سخنان سید حسن نصرالله سبب گسترش جنگ نشده، اما احتمال آن را نیز رد نکرده است. دبیرکل حزبالله لبنان همچنان سعی دارد عواقب گسترش جنگ را به صهیونیستها و حامیان آن گوشزد کند. در همین حال، سید حسن نصرالله نیز مانند رهبر معظم انقلاب رسماً بر این نکته تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در سایه حمایت همهجانبه غرب به خصوص آمریکا به جنایت خود علیه مردم غزه ادامه میدهد و واشنگتن و کشورهای اروپایی شریک جنایت ددمنشانه علیه مردم غزه هستند.
اگر این حمایت نبود، مقاومت فلسطین میتوانست ضربات سنگینتری به این رژیم وارد کند که سستتر از خانه عنکبوت است. کشورهای عربی دستکم برای هویت عربی خود باید اقدامهای جدی علیه رژیم صهیونیستی انجام دهند و نگران عادیسازی روابط نباشند چرا که منافع آنها از این روند تأمین نخواهد شد.
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