نقشه راه مهار تورم
«نقشه راه مهار تورم» پروندهای است برای توضیح روشن و منسجم درباره اینکه تورم در اقتصاد ایران چگونه شکل میگیرد و چرا مهار آن نیازمند یک ترکیب مشخص از سیاستهای مالی، پولی و نهادی است. این پرونده میخواهد نشان دهد که کنترل تورم تنها با سیاستهای بانک مرکزی یا صرفاً با تثبیت نرخ ارز ممکن نیست؛ بلکه نیازمند رویکردی است که از مدیریت کسری بودجه و انضباط مالی دولت شروع میشود و تا اصلاح ساختار نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، بهبود انتظارات و ارتقای شفافیت اقتصادی ادامه پیدا میکند. در این روایت، تورم نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه لایههای متراکم تصمیمگیریهای گذشته است و مهار پایدار آن تنها زمانی ممکن میشود که مجموعهای از نهادها، از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی و سازمان برنامه، همزمان در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند.
این پرونده همچنین قصد دارد توضیح دهد که وزارت اقتصاد چگونه میتواند نقش محوری در آرامسازی تورم ایفا کند؛ از کنترل رشد ترازنامه بانکهای ناتراز و بهکارگیری ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت گرفته تا افزایش سهم اوراق نسبت به استقراض تورمی و هدایت نقدینگی به سمت تولید. هدف پرونده، ارائه چارچوبی عملی برای سیاستگذاری است؛ چارچوبی که نشان میدهد مهار تورم نه با دستورات کوتاهمدت، بلکه با تصمیمات سخت اما پایدار، شفافیت مالی، کاهش ریسکهای بودجهای و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان محقق میشود. این نقشه راه میخواهد روایت کند که چگونه وزارت اقتصاد میتواند با انتخابهای درست، انتظارات تورمی را کنترل کرده و زمینه را برای رشد باثباتتر و قابلپیشبینیتر در اقتصاد ایران فراهم کند.