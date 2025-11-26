سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر مقابله با ناترازی بانکها، اظهار کرد: واقعیت این است که ناترازی بانکها تأثیر مستقیم بر ناترازی بودجه دارد. افزایش پایه پولی، استقراض بانکها از بانک مرکزی و رشد هزینههای جاری باعث تشدید کسری بودجه و فشار تورمی میشود. بنابراین برنامه دولت برای اصلاح ناترازی بانکها، اقدامی ضروری و علمی است.
وی افزود: دولت و وزارت اقتصاد قصد دارد از طریق افزایش سرمایه بانکها، کاهش بدهیها و محدود کردن فعالیتهای غیرضروری بانکها مانند بنگاهداری، زمینه سلامت بانکی را فراهم کند. این اقدامات، ضمن تقویت توان مالی بانکها، امکان هدایت منابع به سمت سرمایهگذاری و تولید را ایجاد میکند.
حسینی افزود: اجرای این برنامه مستلزم آن است که بانکها به رسالت اصلی خود بازگردند و منابع خود را در مسیر تولید و سرمایهگذاری هدایت کنند. بدون تغییر در رفتار بانکها، صرفاً افزایش سرمایه و کاهش بدهیها نمیتواند ناترازی بانکی و بودجهای را به صورت پایدار اصلاح کند.
وی تأکید کرد: دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ اقدام به اختصاص منابع برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی کرده است تا توان وامدهی آنها افزایش یابد و بخشی از ناترازی موجود کاهش پیدا کند. این اقدام، در کنار اعمال چهارچوبهای نظارتی سختگیرانه و کاهش هزینههای جاری بانکها، میتواند مؤثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: شفافیت و سلامت نظام بانکی از دیگر اهداف این برنامه است. بانکها باید به وظایف ذاتی خود پایبند باشند و منابع مردم را به شکل بهینه در مسیر تولید و اشتغال هدایت کنند. در ایران بسیاری از پروژههای اقتصادی به بانکها وابسته هستند، بنابراین اصلاح عملکرد بانکها به معنای رشد اقتصادی پایدار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد دولت در کاهش ناترازی بانکها و اصلاح بودجه، یک برنامه جامع و کارشناسی شده است که در صورت اجرای درست، ضمن مقابله با تورم، اعتماد به نظام بانکی را نیز افزایش خواهد داد و زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم میکند.
نظر شما