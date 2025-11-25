تورم، مادر تمام مشکلات اقتصاد ایران

علی اکبر نیکو اقبال کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین چالش اقتصاد کشور و اولویت برخورد با آن، اظهار کرد: به عقیده من مهمترین بحران اقتصاد کشور تورم است. تورم، مادر همه مشکلات اقتصادی است. همین تورم باعث رکود میشود، باعث میشود تولید نصفه و نیمه پیش برود، کارخانهها با ظرفیت پایین کار کنند و صادرات کم شود. همه این بحرانها چه رکود باشد، چه کاهش رشد بلندمدت ریشهشان در تورم است.
وی عنوان کرد: شما نگاه کنید ببینید کدام کشور پیشرفته دنیا چنین تورم سنگینی داشته و دارد. بین مثلاً ۱۲ کشور برتر امروز جهان، هیچکدام حتی نزدیک به وضعیت ما نیستند. وقتی تورم بالا برود، فقرا فقیرتر میشوند، اما عدهای بدون زحمت و تلاش، فقط از طریق دارایی و سرمایه، روز به روز ثروتمندتر میشوند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تورم امید مردم را نابود میکند، گفت: کارمند یا کارگری که درآمد کمی دارد، هر روز میبیند قدرت خریدش کمتر شده و حتی آیندهاش هم مبهم است. برای صنعتگر هم شاید همه مشکلات قابل تحمل باشد، جز تورم.
نیکو اقبال افزود: تنها وظیفه بانک مرکزی در همه دنیا حفظ ارزش پول ملی است. اما وقتی بانک مرکزی پول چاپ میکند و در اختیار دولت میگذارد، عملاً خودش تورم ایجاد میکند. این روند در نهایت به بنبست میرسد، حتی ممکن است انفجار اقتصادی به وجود بیاورد.
وی خاطر نشان کرد: واقعاً متأسفم که با وجود این همه نیروی انسانی باهوش و پرتلاش در ایران، هنوز گرفتار چنین مشکلی هستیم. باید با تورم جدی و اساسی برخورد شود؛ این اولویت شماره یک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناترازی بودجه و نقش آن در تورم، بیان کرد: مشکل اصلی این است که وقتی بودجه ناتراز باشد، برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل میشوند. این یعنی باز هم چاپ پول و باز هم تورم. بارها کارشناسان و مسئولان درباره ناترازی بودجه صحبت کردهاند، همه هم میدانند این یک واقعیت جدی است.
نیکو اقبال تصریح کرد: در کشورهای صنعتی، بانک مرکزی مستقل است و دولتها حق مداخله در تصمیماتش را ندارند. حتی نمیتوانند رئیس بانک مرکزی را به دلخواه عزل یا به او دستور بدهند. اما در ایران، بانک مرکزی تحت فشار دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: هزینههای دولت، بخش بزرگی از مشکل است. تا وقتی این هزینهها اصلاح نشود، حتی اگر بودجه را موقتاً با پول بانک مرکزی به تراز برسانند، مشکل به شکل پایدار حل نخواهد شد. این مسیر سالهاست ادامه دارد؛ از همان ابتدای انقلاب تاکنون، بارها همین روش تکرار شده و نتیجهاش همواره تورم بالا و بیثباتی اقتصادی بوده است.
نیکجو تصریح کرد: در همین حال، بخشی از فشارهای تورمی در سالهای اخیر با اقداماتی که وزارت اقتصاد آغاز کرده، مهار شده است. تمرکز این وزارتخانه بر کاهش ناترازی بودجه، انضباط مالی، شفافسازی کسری پنهان و کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی باعث شده سرعت رشد پایه پولی نسبت به سالهای قبل کاهش یابد.
وی گفت: همچنین اجرای برنامههای مولدسازی داراییهای راکد دولت، توسعه انتشار اوراق با انضباط زمانی و اصلاح روابط مالی دولت و بانکها در جهت محدود کردن فشار تورمی ارزیابی میشود که تداوم این مسیر میتواند یکی از پایههای اصلی اصلاح ساختار مالی کشور و مقدمهای برای کنترل پایدار تورم باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اذعان داشت: برای کنترل پایدار تورم، اول باید ساختار مالی دولت اصلاح شود، هزینهها کاهش پیدا کند و بانک مرکزی استقلال واقعی داشته باشد. در غیر این صورت، کاهش ناترازی فقط روی کاغذ خواهد بود.
