سرمایههای زیر خاکی
این پرونده به بررسی شکاف عمیق بین حجم عظیم داراییهای راکد مردم و نیاز روزافزون اقتصاد به منابع پایدار میپردازد. در این مجموعه، سازوکار طرح رویش بهعنوان حلقه واسط میان سرمایههای خرد و پروژههای بزرگ تولیدی تشریح میشود. تمرکز اصلی بر این است که چگونه ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای تضمین میتوانند اعتماد ازدسترفته را بازسازی کنند.
همچنین این پرونده نشان میدهد اگر حتی بخش کوچکی از ۷۰ میلیارد دلار دارایی نقدی فعال شود، چه تغییری در روند سرمایهگذاری، اشتغالزایی و توسعه صادرات رخ خواهد داد. تحلیلهای کارشناسی بخش مهمی از این مجموعه خواهد بود تا تصویر واقعیتری از ظرفیتهای ورود سرمایههای کوچک به چرخه تولید ارائه شود.
در این پرونده، «رویش» بهعنوان یک پروژه سیاستی و نه صرفاً ابزار مالی معرفی میشود. محتوای پرونده روند طراحی این طرح، اهداف کلیدی آن، و نوع نگاه جدید دولت و وزارت اقتصاد به مشارکت مردمی را بررسی میکند. روایت اصلی این پرونده بر این نکته استوار است که اقتصاد ایران با کمبود پول مواجه نیست، بلکه کمبود اعتماد دارد و رویش دقیقاً برای رفع همین خلأ طراحی شده است.