طرح ملی رویش، گامی مهم برای مردمی شدن اقتصاد کشور

رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است، گفت: بازار سرمایه در اجرای طرح رویش ایفا کننده نقش محوری خواهد بود.

او به وجود دو مسئله و دغدغه اصلی در طراحی این پروژه اشاره کرد و افزود: در ابتدا اکنون بیش از یک دهه است که تشکیل سرمایه در کشور رشد نداشته یا بعضاً رشد آن منفی بوده است که همین موضوع می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و آسیب‌زا باشد و به عنوان یک دغدغه کلان اقتصادی تلقی می‌شود.

عیوضلو چالش موجود در محیط سرمایه‌گذاری را به عنوان دیگر معضل طراحی این پروژه معرفی و اعلام کرد: متأسفانه مشاهده شده به دلیل افزایش میزان عدم‌اطمینان در اقتصاد برخی برای پوشش این نااطمینانی به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و غیرمولد رفته‌اند.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی خانوارها برای پوشش ریسک خود در برابر تورم، به خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، دلار فیزیکی و ملک روی آورده‌اند.

او معتقد است که طرح رویش به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این دغدغه‌ها و چالش‌هاست.

عیوضلو افزایش نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوار را چشم‌انداز این طرح دانست و گفت: هدف این طرح آن است که نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوارهای ایرانی در افق تعیین‌شده، افزایش یافته و به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیگر چشم‌انداز مدنظر در این طرح گفت: در این طرح دارایی‌های غیرمولد فعال‌سازی می‌شود و به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد تا بتواند از این طریق در خدمت تولید قرار گیرد.

به گفته او، با این طرح می‌خواهیم زنجیره پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد، فعال‌تر و کارآمدتر شود.

عیوضلو تاکید کرد: پس‌اندازی که خانوارها انجام می‌دهند باید از طریق کانال‌های مالی وارد مدار اقتصاد شود تا به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات شرکت‌ها و کمک به بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این ورود از مسیر بازارهای مالی شامل بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی امکان‌پذیر است که از طریق این بازارها می‌تواند فعال‌سازی شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد.