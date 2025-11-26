عملیاتی شدن طرح رویش راه مهار نوسان طلا و ارز و تقویت تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری نماینده شیراز و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی درباره طرح رویش وزارت اقتصاد برای به جریان انداختن داراییهای راکد مردم شامل طلا، ارز و رمز ارز گفت: اجرای این برنامه میتواند نقدینگی پنهان را به چرخه تولید بیاورد و نوسانات مقطعی بازارهای طلا و ارز را مهار کند.
در ارزیابی ثمربخشی این طرح، قادری تأکید کرد بخش قابل توجهی از داراییهای مردم امروز به شکل شمش طلا، سکه، جواهرات یا ارز در گاوصندوقهای شخصی و صندوقهای امانات بانکها راکد مانده و حتی بخشی از ذخایر ارزی نیز خارج از کشور نگهداری میشود.
به گفته او، ورود این منابع به چرخه رسمی و استفاده از آنها در قالب ابزارهای مولدسازی میتواند هم سودآوری بیشتری برای صاحبان سرمایه فراهم کند و هم ظرفیت تازهای برای تأمین مالی واحدهای تولیدی به وجود آورد.
وی افزود راهاندازی این سازوکار علاوه بر افزایش تحرک اقتصادی، توان تأمین مالی تولید را تقویت میکند و از رفتارهای هیجانی در بازارهای طلا و ارز میکاهد؛ رفتارهایی که معمولاً پس از انتشار اخبار سیاسی یا امنیتی منفی شدت میگیرد و با هجوم مردم برای حفظ قدرت خرید خود، آشفتگی در بازار ایجاد میکند.
قادری اجرای طرح رویش را اقدامی ارزشمند و گرهگشا توصیف کرد و یادآور شد عملیاتی شدن آن میتواند دامنه نوسانها را محدود و تأثیر اخبار منفی را بر بازارها کاهش دهد و در نهایت زمینهای مطمئنتر برای سرمایهگذاری و تولید فراهم کند.
