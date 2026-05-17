سرزمین نخل و آفتاب؛ روایت فرهنگ مردم «سیستان و بلوچستان»

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان سیستان و بلوچستان، با قدمتی فراتر از پنج هزار سال در فلات شرقی ایران باستان، نه تنها سرزمینی با چشم‌اندازهای طبیعی بکر، بلکه گنجینه‌ای زنده از میراث فرهنگی غنی است. این دیار کهن، همواره زیستگاه مردمانی با آداب، رسوم و باورهای ناب بوده که هر یک می‌تواند درس‌ها و پندهای ارزشمندی برای جامعه امروز ایران به همراه داشته باشد.

در سلسله کلیپ‌های «سرزمین نخل و آفتاب»، تلاش شده تا خرده‌فرهنگ‌های متنوع مردم این خطه، توسط کارشناسان و پژوهشگران بومی روایت شود. هدف این مجموعه، بازتاب زیست‌بوم فرهنگی منطقه‌ای است که کمتر به درستی شناخته شده است. دانستن و درک عمیق این فرهنگ تمدنی، می‌تواند کلیدی برای حل بسیاری از مسائل امروز جامعه باشد.

خبرگزاری مهر مرکز استان سیستان و بلوچستان با درک این ضرورت، اقدام به تولید ویدیوهایی برای معرفی خرده‌فرهنگ‌های استان شامل سنت‌ها، آداب و رسوم، بازی‌های محلی، غذاهای بومی، ضرب‌المثل‌ها و دیگر مؤلفه‌های فرهنگی کرده است. این ویدیوها توسط کارشناسان هر حوزه، تولید و ضبط شده‌اند تا تصویری مستند و معتبر از هویت فرهنگی این سرزمین کهن ارائه دهند.