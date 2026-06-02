https://mehrnews.com/x3cdbr ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴ کد مطلب 6848064 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴ سرزمین نخل و آفتاب/۳ معرفی قوم بلوچ در ایران زاهدان- در این ویدیو به معرفی قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام ریشه دار ایرانی پرداخته می شود. دریافت 30 MB کد مطلب 6848064 کپی شد مطالب مرتبط سیستان تا مکران؛ خاستگاه اولین ها در جهان غدیر؛ میراثی تمدنساز برای همه عصرها و نسلها سرزمین نخل و آفتاب؛ روایت فرهنگ مردم «سیستان و بلوچستان» بزرگداشت غدیر؛ پاسداشت هویت و وحدت جامعه اسلامی معرفی فرهنگ استان «سیستان و بلوچستان» اطعام غدیر؛ سنتی که همدلی را به سفرههای مردم میآورد برچسبها سیستان و بلوچستان میراث فرهنگی زاهدان
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