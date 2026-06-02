  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

سرزمین نخل و آفتاب/۳

معرفی قوم بلوچ در ایران

معرفی قوم بلوچ در ایران

زاهدان- در این ویدیو به معرفی قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام ریشه دار ایرانی پرداخته می شود.

دریافت 30 MB
کد مطلب 6848064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها