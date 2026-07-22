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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

سرزمین نخل و آفتاب/۷

زبان بلوچی در ایران باستان

زبان بلوچی در ایران باستان

زاهدان- در این ویدیو از سلسله ویدیو های سرزمین نخل و آفتاب به معرفی زبان بلوچی پرداخته می شود.

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کد مطلب 6892685

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