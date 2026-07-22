https://mehrnews.com/x3cBM4 ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ کد مطلب 6892685 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ سرزمین نخل و آفتاب/۷ زبان بلوچی در ایران باستان زاهدان- در این ویدیو از سلسله ویدیو های سرزمین نخل و آفتاب به معرفی زبان بلوچی پرداخته می شود. دریافت 34 MB کد مطلب 6892685 کپی شد مطالب مرتبط تمدن چندهزار ساله در فلات شرقی ایران؛ سیستان و بلوچستان دیدار مولوی ساداتی با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان همیاری اجتماعی؛ میراث انسانی مردم سیستان از کربلا تا قلب ایران؛ سرزمین آفتاب در سوگ باوفاترین کربلا برچسبها سرزمین نخل و آفتاب سیستان و بلوچستان ایران
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