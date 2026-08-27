فکت چک
در فضای پرشتاب رسانهای امروز، خبرها و ادعاها با سرعتی بیشتر از همیشه منتشر و بازنشر میشوند؛ اما همه آنچه در شبکههای اجتماعی و برخی بسترهای خبری دستبهدست میشود، لزوماً با واقعیت منطبق نیست. گاهی یک خبر نادرست، یک ادعای تأییدنشده یا روایتی ناقص، پیش از آنکه فرصت بررسی پیدا کند، به مطالبه و باور عمومی تبدیل میشود و بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب یا اصلاح میشود.
در پرونده «فکتچک» قرار است هر روز سراغ این موارد برویم؛ ادعاها و خبرهایی که در ۲۴ ساعت گذشته در فضای رسانهای مطرح شدهاند و سپس صحت آنها محل تردید قرار گرفته یا از سوی منابع رسمی تکذیب شدهاند. این پرونده تلاشی است برای مرور روزانه مهمترین موارد و تفکیک خبر از شایعه؛ روایتی کوتاه و مستند از آنچه منتشر شد و آنچه واقعاً اعتبار داشت و نداشت.