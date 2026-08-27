فکت چک؛ اخباری که ۵ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-شکل گیری صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها به دلیل کمبود بنزین در کشور

-پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز و امکان عبور از تنگه هرمز

-فروش قبر یک میلیارد تومانی در قطعات بهشت زهرا

-ممنوعیت هادی چوپان برای ورود به کشور امارات

-آغاز اعتراضات بازاریان در تهران و شهرهای بزرگ

-وجود آلودگی در فرآورده‌های خام دامی وارداتی

-دیدار رئیس سازمان سیا با پوتین در سفر «جان رتکلیف» به مسکو

-وجود گوشت و مرغ آلوده در آذربایجان شرقی

-فروش داروهای فاسد به بیماران سرطانی در کرمانشاه

-انتشار ویدئویی از جهانگیر الماسی بازیگر اسبق تلویزیون در خصوص رنج و سختی او در ایام دوری از کار تلویزیونی

اخبار تکذیب شده ۵ شهریور ۱۴۰۵