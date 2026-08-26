فکت چک؛ اخباری که ۴ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-قطعی ۶۰ تا ۹۰ روزه گاز استانهای شمالی کشور در زمستان ۱۴۰۵
-هزینه میلیاردی شهرداری تهران در مراسم وداع و تشییع با پیکر قائد شهید امت و خانواده شهید رهبر
-ربوده شدن دختری به نام گندم کمالیمیر در زاهدان
-تغییر لباس فرم مدرسهای در سعادتآباد از مانتو و شلوار به شومیز و شلوار
-برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین و چند نرخی کردن آن
اخبار تکذیب شده چهارم شهریور ۱۴۰۵
نظر شما