حماسه ۱۶ میلیونی در مراسم جاماندگان اربعین «ایرانِ حسینی»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هر سال همزمان با اربعین حسینی و حضور خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از سراسر جهان به ویژه ایران اسلامی در کربلا و کشور عراق، شهرهای مختلف ایران هم شاهد برپایی راهپیمایی جاماندگان اربعین است که امسال این حضور با توجه به شرایط کشور و جهان به ویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه چشمگیر و گسترده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس آمار و جزئیاتی از آئین جاماندگان اربعین را منتشر کرد و نوشت: طبق این آمار، حدود ۱۶ میلیون نفر در ۸۵۰ شهر و ۲۲۰۰ روستا در آئین جاماندگان اربعین در سراسر کشور حضور یافتند.

وی افزود: این آمار بالاترین میزان مشارکت ثبت‌شده در آئین جاماندگان اربعین در سال‌های اخیر است. سال گذشته میزان حضور مردم در آئین جاماندگان اربعین حدود ۱۴ میلیون نفر بود.