  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

۱۱۰ هزار نفر در پیاده‌روی دلدادگان اربعین گلستان شرکت کردند

۱۱۰ هزار نفر در پیاده‌روی دلدادگان اربعین گلستان شرکت کردند

گرگان-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان از حضور پرشور ۱۱۰ هزار نفر در پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در این استان خبر داد و گفت: امسال این برنامه معنوی در ۲۵ نقطه استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در استان اظهار کرد: امسال بیش از ۱۱۰ هزار نفر از علاقه‌مندان و عزاداران حسینی در این مراسم معنوی شرکت کردند که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: پیاده‌روی اربعین در ۲۵ نقطه مختلف استان گلستان به صورت هم‌زمان برگزار شد تا تمامی علاقه‌مندان بتوانند به شکلی منسجم و با حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این برنامه حضور یابند.

دیلمی اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه، تقویت روحیه ایمانی و دینی مردم و همچنین ایجاد وحدت و همبستگی میان دوستداران اهل بیت (ع) است.

کد خبر 6563589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها