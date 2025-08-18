به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در استان اظهار کرد: امسال بیش از ۱۱۰ هزار نفر از علاقه‌مندان و عزاداران حسینی در این مراسم معنوی شرکت کردند که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: پیاده‌روی اربعین در ۲۵ نقطه مختلف استان گلستان به صورت هم‌زمان برگزار شد تا تمامی علاقه‌مندان بتوانند به شکلی منسجم و با حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این برنامه حضور یابند.

دیلمی اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه، تقویت روحیه ایمانی و دینی مردم و همچنین ایجاد وحدت و همبستگی میان دوستداران اهل بیت (ع) است.