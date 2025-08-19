به گزارش خبرنگار مهر، جزئیاتی از حضور بیسابقهی ایرانیها در آئین جاماندگان اربعین به صورت اینفو گرافی منتشر شد.
طبق اعلام معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵.۶۷۰.۰۰۰ نفر در ۴.۳۵۶ نقطه در سراسر کشور با برپایی ۱۶ هزار موکب مردمی آئین جاماندگان اربعین را برگزار کردند.
آئین جاماندگان اربعین در ۳.۸۱۴ نقطه روستایی و ۱.۱۷۲ نقطه شهری در سراسر کشور برگزار شده و استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و اصفهان جزو استانهایی بودند که بیشترین میزان حضور مردمی در این آئین حسینی را ثبت کردهاند.
حضور مردم در آئین جاماندگان اربعین امسال بالاترین میزان ثبتشده در سالهای اخیر در برگزاری این رویداد حسینی بودهاست. در زیر اینفوگرافی از جزئیات این راهپیمایی را مشاهده میکنید:
نظر شما