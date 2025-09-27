برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین با حضور جمعیت کثیری در ضاحیه جنوبی بیروت شروع شده است.

در نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله، حامیان مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت گرد هم آمدند تا با دلی پر از وفاداری و عشق، مسیر مقاومت و صبر را پاس دارند و بر ادامه راه وی تاکید کنند.

شرکت کنندگان در این مراسم شعار لبیک یا نصرالله سر می دهند.

مراسم سالگرد سازمان دهی شده توسط حزب الله از ساعت چهار و نیم عصر به وقت لبنان (ساعت ۱۷) در مزار شهید سید حسن نصرالله در جاده امام خمینی (ره) در بیروت آغاز شده و همزمان نیز مراسم‌هایی در مزار شهید هاشم صفی الدین در دیر قانون النهر و مزار شهید سید عباس الموسوی در منطقه نبی شیت در حال برگزاری است.

در جریان این مراسم‌ها، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی خوهد کرد و همزمان با فرا رسیدن لحظه شهادت سید حسن نصرالله در ساعت شش و بیست و یک دقیقه به وقت بیروت عاشقان آن شهید بزرگوار به احترام ایشان در سراسر این کشور سکوت می‌کنند.

سید حسن نصرالله ۲۷ سپتامبر سال گذشته در حمله جنایتکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.