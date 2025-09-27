بشریت با شهادت سید حسن نصرالله یک شخصیت استثنایی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، طلال ارسلان، رئیس حزب دموکراتیک لبنان و سیاستمدار برجسته این کشور در سخنانی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، به رابطه ویژه خود با سید شهدای امت اسلامی پرداخته و گفت: من تا زمانی که در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله شرکت نکرده بودم، شهادت ایشان را باور نداشتم.
وی افزود: هر دیداری که میان من و شهید سید حسن نصرالله وجود داشت، ساعتها طول میکشید و با وجود همه فشارها، غم و بیعدالتیها، لبخند او هرگز از چهرهاش محو نمیشد. شهید سید حسن نصرالله کسی بود که همه ملتها چشم به ایشان داشتند و این اصلاً آسان نیست و از نظر من، اعصاب ایشان از فولاد بود. شهید نصرالله در اوج قدرت و قاطعیت بسیار دلسوز بود.
این سیاستمدار لبنانی تاکید کرد: جلسات میان ما همواره پربار بود و شعار ما این بود: «صداقت، درستکاری، اخلاق، قاطعیت و صراحت». شهید نصرالله برادر بزرگ ما بود، ما با یکدیگر درمورد موضوعات مختلف صحبت میکردیم و ایشان حتی در انتقاداتش هم رفتاری ظریف و دلسوزانه داشت.
طلال ارسلان تصریح کرد: شهید سید حسن نصرالله شخصیتی دوست داشتنی، صادق و ثابت قدم بود و مجموعهای از فضائل اخلاقی را داشت که به سختی در یک نفر یافت میشود. شهید نصرالله صرفاً یک سیاستمدار یا یک رهبر نبود و بعد از شهادت ایشان، کل بشریت یک شخصیت استثنایی و بزرگ را از دست داد، چه برسد به امت اسلامی.
رئیس حزب دموکراتیک لبنان در پایان گفت: شخصیت شهید سید حسن نصرالله برای هر دوره و هر زمانی بینظیر است. پدرم همواره میگفت، نفرت و کینه توزی صفت بزدلان و مهربانی صفت مردان واقعی است و صفت مهربانی را به وضوح در شخصیت شهید سید حسن نصرالله دیدیم.
