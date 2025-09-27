  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

رئیس حزب دموکراتیک لبنان:

بشریت با شهادت سید حسن نصرالله یک شخصیت استثنایی را از دست داد

طلال ارسلان، رئیس حزب دموکراتیک لبنان می گوید که شهید نصرالله صرفاً یک سیاستمدار یا یک رهبر نبود و بعد از شهادت ایشان، کل بشریت یک شخصیت استثنایی و بزرگ را از دست داد، چه برسد به امت اسلامی.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، طلال ارسلان، رئیس حزب دموکراتیک لبنان و سیاستمدار برجسته این کشور در سخنانی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، به رابطه ویژه خود با سید شهدای امت اسلامی پرداخته و گفت: من تا زمانی که در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله شرکت نکرده بودم، شهادت ایشان را باور نداشتم.

وی افزود: هر دیداری که میان من و شهید سید حسن نصرالله وجود داشت، ساعت‌ها طول می‌کشید و با وجود همه فشارها، غم و بی‌عدالتی‌ها، لبخند او هرگز از چهره‌اش محو نمی‌شد. شهید سید حسن نصرالله کسی بود که همه ملت‌ها چشم به ایشان داشتند و این اصلاً آسان نیست و از نظر من، اعصاب ایشان از فولاد بود. شهید نصرالله در اوج قدرت و قاطعیت بسیار دلسوز بود.

این سیاستمدار لبنانی تاکید کرد: جلسات میان ما همواره پربار بود و شعار ما این بود: «صداقت، درستکاری، اخلاق، قاطعیت و صراحت». شهید نصرالله برادر بزرگ ما بود، ما با یکدیگر درمورد موضوعات مختلف صحبت می‌کردیم و ایشان حتی در انتقاداتش هم رفتاری ظریف و دلسوزانه داشت.

طلال ارسلان تصریح کرد: شهید سید حسن نصرالله شخصیتی دوست داشتنی، صادق و ثابت قدم بود و مجموعه‌ای از فضائل اخلاقی را داشت که به سختی در یک نفر یافت می‌شود. شهید نصرالله صرفاً یک سیاستمدار یا یک رهبر نبود و بعد از شهادت ایشان، کل بشریت یک شخصیت استثنایی و بزرگ را از دست داد، چه برسد به امت اسلامی.

رئیس حزب دموکراتیک لبنان در پایان گفت: شخصیت شهید سید حسن نصرالله برای هر دوره و هر زمانی بی‌نظیر است. پدرم همواره می‌گفت، نفرت و کینه توزی صفت بزدلان و مهربانی صفت مردان واقعی است و صفت مهربانی را به وضوح در شخصیت شهید سید حسن نصرالله دیدیم.

