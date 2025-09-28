جهاد اسلامی فلسطین: امت اسلام به سید حسن نصرالله افتخار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران مجاهد حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین،با صدور بیانیهای اعلام کرد که تاریخ جهادی ثابت و مستمر این برادران در حزبالله، به ویژه مواضع سید نصرالله در مقابله با پروژه صهیونیستی در منطقه و دفاع ثابت ایشان از فلسطین و مظلومیت مردم آن را گرامی میدارد.
در این بیانیه آمده است که ملت فلسطین و تمامی آزادگان امت عربی و اسلامی افتخار میکنند که این دو رهبر شهید در راه قدس، در نبردی حقطلبانه برای حمایت از ملت فلسطین در برابر جنگ نسلکشی و کشتارهایی که توسط ارتش جنایتکار صهیونیستی بر آنها تحمیل میکرد، گام برداشتند.
جهاد اسلامی به همین مناسبت، ثبات و پایداری حزب الله در برابر تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی به لبنان، بهبودی سریع اوضاع داخلی و تلاش های مبارک آنها برای خنثی کردن تمامی پروژهها و تلاشهای صهیونیستی و آمریکایی برای تضعیف مقاومت و نیروهای آن را به برادران حزبالله و بویژه جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان تبریک گفت.
این بیانیه از خداوند متعال خواست که لبنان و مردم مقاوم آن را حفظ کند و ثبات و رفاه را به آن عطا فرماید. جهاد اسلامی ابراز اطمینان کرد که این کشور قادر است این مرحله حساس از تاریخ خود را پشت سر بگذارد.
