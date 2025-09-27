شیخ نعیم قاسم: دست از سلاح نمی کشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در نخستین سالگرد مراسم شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، گفت: فقدان سید شهدای امت سید حسن نصرالله دردناک است اما حضورش درخشان است.

وی افزود: راه حزب‌الله با فکر، روح و خون تو ساخته شده و نمایانگر پرچم مقاومتی است که پیروز خواهد شد. پیروزی در راه مقاومت با ثبات و تداوم میسر می شود و سالکان این راه پیروز یا شهید می شوند. سید حسن نصرالله مقاومتی مثال زدنی را بنا نهاد که چهره منطقه را تغییر داد و به جهان گسترش یافت. تو رهبر مقاومتی هستی که الهام بخش آزادگان در دنیاست و مسلمان، مسیحی و سکولار با مقاومت تو هستند. دشمنان تا تو در میان ما هستی، آسوده نخواهند بود و تا فرزندان و عزیزان تو به عهد و پیمان وفادارند، پیروز نخواهند شد. تو مشعل را از دست سید عباس گرفتی و نور عطایایت را به آن ارزانی داشتی. تو مردم را دوست داشتی و آنها تو را دوست داشتند.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: سه دهه با سید حسن نصرالله کار کردم و او را رهبری صاحب اراده و دارای قلبی رئوف یافت. ما بر سر عهد هستیم و مسیر تو را پس از فقدانت ادامه می دهیم و امانت دار خواهیم بود و سلاح بر زمین نمی گذاریم و دست از سلاح نمی کشیم.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: سید هاشم صفی الدین یاور سید شهدای امت بود و مناصب عالی داشت.جمعی با سید شهدای امت به شهادت رسیدند که در میان آنها فرمانده علی کرکی بود که خاک جنوب و همه جنگها او را می شناسند. علی کرکی مسئولیت رئیس ستادی و معاون جهادی سید شهدای امت را داشت و با او به شهادت رسید. حق برادرانی که با سید شهیدان امت و سید الهاشمی عروج کردند این است که دریافت مدال شهادت را به آنها تبریک بگوییم.

وی بیان کرد: ما با جنگ بزرگ جهانی از سوی اسرائیل و حمایت طاغوتی آمریکا و اروپا روبرو شدیم که گسترده بود. هدف پایان دادن به مقاومت در فلسطین و لبنان و کل این منطقه بود تا اسرائیل بماند و توسعه طلبی کند و هر کاری دوست دارد انجام دهد. دشمن به توانمندی‌ها ضربه زد، دو دبیرکل و فرماندهان را ترور کرد و عملیات پیجر را انجام داد. اگر این اتفاق برای گروهی از کشورها می‌افتاد، آنها دچار فروپاشی می شدند.

نعیم قاسم تاکید کرد: ما در نبرد اولی الباس توانستیم پیشروی دشمن را متوقف کنیم. ما از ابتدای ۲۳ سپتامبر وارد این نبرد شدیم و به مدت ۶۴ روز جنگیدیم. اسرائیل به حملاتش پس از آتش بس ادامه داده و آمریکا از آن حمایت کرد تا در میدان سیاست آنچه را که نتوانسته بود در میدان نظامی به دست آورد را محقق سازد. صحنه های پس نبرد اولی الباس گواهی بر توان مقاومت است از جمله تشییع میلیونی شهید امت و سید هاشمی.

وی افزود: تا به امروز، مردم ما در حال تثبیت مواضع خود در روستاهایی هستند که با دشمن اسرائیلی روبرو هستند و این یک قدرت واقعی ثبت شده برای مردم مقاومت است. از دلایل توان مقاومت، توانایی ترمیم ۴۰۰ منزل و شرکت در انتخابات شهرداری با موفقیت و حضور سیاسی است. توان جهادی را بازیافته ایم و برای هرگونه دفاعی در برابر دشمن اسرائیلی آماده‌ایم. توانستیم در صحنه رویارویی باشیم و آنچه در میدان نظامی به دست نیاوردند در عرصه سیاسی هم به دست نخواهند آورد.

دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: فرستاده آمریکا به لبنان گفت که اسرائیل از پنج نقطه عقب نشینی نخواهد کرد، از دولت خواست حزب الله را خلع سلاح کند و به ادامه نبرد اسرائیل مشروعیت بخشید. باراک آشکارا می گوید که واشنگتن خواهان خلع سلاح حزب الله است و ارتش لبنان را برای رویارویی با اسرائیل تجهیز نخواهد کرد. خلع سلاح یعنی گرفتن توان در راستای خواسته های اسرائیل و تحقق اهدافش. اجازه خلع سلاح نخواهیم داد و نبرد کربلایی انجام خواهیم داد. ما هر پروژه ای که در خدمت اسرائیل باشد مقابله خواهیم کرد.

وی از دولت لبنان خواست که به وظایف خود در بازسازی عمل کرده و بودجه برای آن اختصاص دهد.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: دولت باید بند حاکمیت ملی را در راس جدول برنامه های خود قرار دهد و این با مقابله با تداوم حضور نظامی اسرائیل در لبنان میسر خواهد شد. بر وحدت ملی تاکید داریم. ما برای احیای لبنان در همه زمینه‌ها تلاش می‌کنیم. این کشور باید قوی باشد و مقاومت پایه و اساس قدرت آن است.

وی افزود: نباید در برابر تهدیدهای دشمن سرخم کنیم و ما باید با آمادگی برای مقابله، نه تسلیم، با آن روبرو شویم. ما خواستار اجرای توافق طائف هستیم که دستیابی به آزادسازی، از جمله استفاده از مقاومت، را تصریح می‌کند. ما خواستار اجرای ماده‌ای از توافقنامه طائف در مورد برگزاری انتخابات مبتنی بر لغو قید فرقه‌ای و انتخاب مجلس سنا هستیم. ما خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن هستیم. دولت زمانی که دو تصمیم مربوط به سلاح مقاومت گرفت مرتکب اشتباه شد. از ارتش لبنان می خواهند که با مردمش بجنگد. ما حامی ارتش در برابر دشمن واقعی هستیم. ما همواره حامی ارتش هستیم.

درباره فلسطین نیز گفت: مساله فلسطین موضوع اساسی است و بزرگاندر غزه و فلسطین به نمایندگی از دنیا با اشغالگران می جنگند. اسرائیل دو سال است که به اهداف خود نرسیده است.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: مقاومتی که امام موسی صدر شروع کرد به طور حتم پیروز می شود وتفاوتی میان جنبش امل و حزب الله نیست و ما در میدان همدل و یکپارچه هستیم.

وی گفت: بر تونسی درود می فرستیم که همبستگی گسترده مردمی و سیاسی با فلسطین دارد.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: به ملت مقاومت و مجروحان پیچر و اسیران و خانواده ها درود می فرستیم. ما با خانواده لبنانی روبرو هستیم که حیاتش مقاومت است. سرزمینی که خون شهدا در آن جاری شده صهیونیستها و دشمنان را بیرون می رانند و این سرزمین متعلق به ساکنانش است.چه کسی در این دنیا مردم ما را شکست خواهد داد؟ ما اطمینان داریم که با هم پیروز خواهیم شد و شکست پروژه دشمنان را به آنها نشان خواهیم داد.

وی افزود: امسال شعار «ما به عهد پایبندیم» را مطرح کردیم زیرا عهد متوقف نمی شود و ما به عهد پایبند خواهیم ماند و این یعنی ادامه دهنده راه سید هستیم.