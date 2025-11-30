کودکان جزیره بوموسی صاحب سینما شدند

به گزاری خبرگزاری مهر هم‌زمان با روز ملی جزایر سه‌گانه، نخستین سالن سینمای ویژه کودکان و نوجوانان در جزیره بوموسی با حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری افتتاح شد.

این سالن به‌عنوان بخشی از توسعه فضاهای فرهنگی کانون در جنوب کشور، با تجهیزات کامل و امکانات به‌روز راه‌اندازی شده است.

علامتی در این مراسم با اشاره به اهمیت گسترش زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق دوردست گفت: افتتاح این سالن سینما فرصتی ارزشمند برای کودکان و نوجوانان بوموسی است تا از تولیدات فرهنگی و هنری روز بهره‌مند شوند.

به گفته وی، نمایش مجموعه پویانمایی «بچه زرنگ» به‌عنوان نخستین برنامه رسمی این سالن آغاز خواهد شد. این اثر در ۵۲ قسمت تولید می‌شود و بوموسی نخستین نقطه‌ای است که نمایش آن در سینمای کانون کلید خواهد خورد.

مدیرعامل کانون همچنین از افتتاح مراکز فرهنگی و هنری در جزایر سیری و تنب بزرگ در ادامه برنامه‌های امروز خبر داد و گفت این مراکز نیز برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی در جزایر سه‌گانه تجهیز شده‌اند.