مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری در تنب کوچک و تنب بزرگ افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ با هدف تقویت هویت فرهنگی و توسعه فعالیتهای هنری و آموزشی، امروز به بهرهبرداری رسید.
حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: افتتاح این مراکز در خط جنوبی خلیج فارس گامی مهم برای تثبیت هویت فرهنگی و ایجاد فرصت برابر برای کودکان جزایر سهگانه است. تلاش ما این است که استعدادهای کودکان این مناطق در بستری استاندارد و مجهز شکوفا شود.
وی با اشاره به تجهیز کامل این مراکز افزود: در مراکز فرهنگی و هنری تنب کوچک و تنب بزرگ، تمامی فعالیتهای ویژه کانون از جمله هنرهای تجسمی، نمایش، کتابخوانی، قصهگویی و سرگرمیهای خلاقانه پیشبینی شده است تا کودکان در فضایی شاد و پویا رشد کنند.
علامتی همچنین از اجرای طرح حمایتی آموزشی خبر داد و گفت: تمامی کودکان جزایر سهگانه از جمله تنب کوچک و تنب بزرگ تحت پوشش بورسیه یکساله کانون زبان ایران قرار میگیرند تا بتوانند از آموزش استاندارد زبان بهرهمند شوند.
سینمای کودک و نوجوان نیز ظهر امروز در بوموسی با حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بهره برداری رسید.
