خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مسعود پزشکیان برای یک روز به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.

این سفر یک‌روزه با محوریت دیدار و گفت‌وگو با گروه‌های مختلف اجتماعی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام می‌شود.

به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

یدالله رحمانی گفت: این دیدارها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با چهاردهمین سفر استانی دولت را تشریح خواهد کرد