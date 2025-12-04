  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

پزشکیان: دست هر کسی که در کشور سرمایه‌گذاری کند را می‌بوسیم

یاسوج- رئیس‌جمهور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دست هر کسی که در کشور سرمایه‌گذاری کند را می‌بوسیم.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مسعود پزشکیان برای یک روز به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.

این سفر یک‌روزه با محوریت دیدار و گفت‌وگو با گروه‌های مختلف اجتماعی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام می‌شود.

به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

یدالله رحمانی گفت: این دیدارها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با چهاردهمین سفر استانی دولت را تشریح خواهد کرد

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      تنها راه حل اقتصاد ایران هدایت نقدینگی به سمت تولید هست فقط همین مشکل اینجاست که تولید شما نقدینگی لازم برای تولید بیشتر را نداره یک مثال ساده می زنم همه متوجه بشن ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو داشتیم اگه توان این را داشتید به همه آنها پاسخ مثبت می دادید کلی نقدینگی جمع می شد و جلوی تورم گرفته می شد فقط باید بورس را درست کنید تا مردم اعتماد کنند و پول های رفته برگرده والسلام
      • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        بهتره بگی طوفان نقدینگی هر جا وارد بشه اقتصاد کشور را نابود می کنه جز بازار سرمایه که اگه وارد بشه اقتصاد شکوفا میشه اشتغال بیشتر تولید بیشتر در نتیجه تورم کنترل میشه مشکل اقتصاد ما فقط تولیده تصور کن ۶ میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم اگه به همه خودرو می رسید آبی بود بر آتش تقاضا
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      جراحی اقتصادی یعنی اینکه ما بالاخره روزی مجبور خواهیم شد در بخش کشاورزی اولویت بندی کنیم و بسیاری از محصولات غیر استراتژیک را وارد کنیم و از هدر رفته بیش از ۶۰ درصد کل آب کشور جلوگیری کنیم .
    • مالباخته ۹۹ IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما که ۶ ساله با سرمایه گذاری در بورس هم کتک تا مرگ را خوردیم هم پیاز را هم از تورم ۲۰۰۰ درصدی موندیم هم زیان کردیم اعصابمان خرد شد بوسه هم به کنار در خیلی از جمع ها تحقیر هم شدیم
    • ایران IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرا خودشون سرمایه گذاری نمی گذارند.؟چون هم توان مالی دارند ،وهم توان مقابله با مسائل مربوط به سرمایه گذاری ،درواقع خودشان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند.
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اشکال در سرمایه گذاری ها نیست ، اشکال در سیاست های غلط و انحصارطلبی ها می باشد.

