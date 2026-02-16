برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات قرآنی روستایی و عشایری در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم صبور گفت: این دوره از مسابقات استانی در دو بخش برادران و خواهران در محل نمازخانه ساختمان مرکزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برپا می شود.
به گفته وی؛ بیش از ۴۵۰ نفر از روستاییان و عشایر در مرحله استانی این مسابقات حضور داشتند که از ۴۵ برگزیده این رقابت ها تقدیر شد و ۱۲ نفر اول هر رشته به مرحله منطقهای کشور راه یافتند تا نماینده استان فارس در مرحله بعدی این رویداد قرآنی باشند.
این مقام مسئول با ارائه توضیحاتی درباره برنامهریزیهای انجامشده برای مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر استان فارس، افزود: این دوره با هدف گسترش فرهنگ قرآن و عترت در سطح جامعه روستایی و عشایری برگزار میشود.
صبور توضیح داد: رشتههای این دوره از مسابقات شامل حفظ قرآن، قرائت تحقیق، ترتیل، قرائت تقلیدی و اذان را شامل میشود.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: اجرای این مسابقات یک روزه خواهد بود، و نفرات برگزیده در مرحله منطقه ای ضمن دریافت جوایز به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
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