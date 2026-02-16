رقیه کرمانیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی شوراها در تصمیم‌گیری‌های محلی، گفت: شوراهای اسلامی روستاها حلقه ارتباط مردم با نهادهای اجرایی و موتور محرک توسعه محلی هستند که می‌توانند با مشارکت و همفکری مردم، مسیر توسعه زیرساخت‌ها، حفظ منابع و بهبود کیفیت زندگی روستاییان را هموار سازند.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت نخبگان در شوراها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های علمی‌تر و کارآمدتری منجر شود، از تمامی چهره‌های مؤثر و صاحب‌نظر روستایی خواست تا با حضور در این عرصه، سهم خود را در آینده توسعه روستاها ایفا کنند.

کرمانیان با اشاره به ادامه روند ثبت‌نام از داوطلبان تا روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه جاری، اظهار داشت: علاقه‌مندان علاوه بر مراجعه به بخشداری مرکزی اردکان و دهیاری ترک‌آباد، بخشداری‌های خرانق و عقدا و دهیاری مزرعه‌نو، می‌توانند برای نام‌نویسی در این دوره از انتخابات به فرمانداری ویژه شهرستان اردکان نیز مراجعه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه اردکان ادامه داد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، روز یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.