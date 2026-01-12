اتحاد قهرمانانه مردم تهران علیه تروریسم و اغتشاش آمریکایی - صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دشمن‌شکن مردم تهران در محکومیت جنایات اغتشاشگران در روزهای گذشته، با حضور آحاد مردم در میدان انقلاب آغاز شد.

اقشار و آحاد مختلف مردم تهران، مسئولین لشکری و کشوری و دلسوزان ایران و انقلاب اسلامی، پیش از آغاز رسمی برنامه، در میدان انقلاب و خیابان آزادی حضور پیدا کردند و با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشته‌هایی انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان دادند و با محکوم کردن اقدامات تروریستی عوامل سیا و موساد بر حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تاکید کردند.