به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین روز جنگ تحت تاثیر خبر شهادت شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار غلامرضا سلیمانی رئیس شهید سازمان بسیج آغاز و با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران به این جنایت ادامه یافت و نشان داد که تحولات میدانی و سیاسی وارد مرحله‌ای تازه شده است.

در این روز، ایران با ادامه حملات هدفمند موشکی و پهپادی به اهداف حساس دشمن، گسترش دامنه تهدید علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و همچنین تقویت آرایش پدافندی و دریایی خود، پیام روشنی از تداوم راهبرد «بازدارندگی فعال» ارسال کرد. در این شب حماسی نیروهای مسلح کشورمان با حمله به کانون‌های تهاجم به ایران در پایگاه‌های منطقه ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی در قالب عملیاتی ترکیبی و تاثیرمحور، با رمز️در این عملیات موشکی و پهپادی پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الازرق، العدید، اَلظَفره، علی‌َالسّالم و اَلخَرْج با سامانه‌های برد بلند و میان برد و سوخت جامد و مایع «عماد»، «قیام»، «ذوالفقار»، «دزفول» و موشک‌های «کروز» و پهپادهای انهدامی به فضل الهی هدف قرار گرفتند.️ همچنین مرکز پشتیبانی و سوخت رسانی هوایی «اشدود» و مرکز پشتیبانی صنایع نظامی و تسلیحاتی «رافائل» با سامانه‌های «عماد» و «قدر» هدف قرار گرفتند.

در ادامه نیز نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به ترور شهید لاریجانی با موشک‌های «خرمشهر ۴» چند کلاهکه، «قدر» چندکلاهکه، «عماد» و «خیبرشکن» با رمز «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» در انتقام خون شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان وی، آتش باران شد. موشک‌های خرمشهر ۴ و قدر در این عملیات برق آسان و پرشدت، باتوجه به فروپاشی سامانه پدافند چندلایه و فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی، بدون مزاحمت به بیش از ۱۰۰ هدف نظامی و امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی با موفقیت اصابت کردند.

بنابر اطلاعات میدانی پس از این تهاجم برق آسای هوافضای سپاه پاسداران، برق بخشی از تل آویو قطع و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سخت تر شده است. تلفات اولیه رژیم‌صهیونیستی در این حمله بیش از ۲۳۰ کشته و زخمی برآورد می شود

همزمان، گزارش‌ها از افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف و نگرانی فزاینده در محافل امنیتی غربی حکایت دارد؛ روندی که نشان می‌دهد با گذشت دو هفته از آغاز درگیری، جنگ وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و چندلایه‌تر شده است.