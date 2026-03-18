۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۷

انصارالله: خون شهدای ایران دشمنان را نابود می‌کند

جنبش انصارالله یمن به شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که شهیدان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و غلام رضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در یکی از مقدس ترین نبردها در جبهه حق علیه باطل شهید شدند.

در این بیانیه تاکید شده است، چنین فداکاری هایی نه تنها باعث تضعیف ایران نمی شود بلکه موجبات افزایش قدرت این کشور را فراهم می آورد. این خون ها سیلی به راه می اندازند که دشمنان آمریکایی صهیونیستی را نابود می کنند.

جنبش انصارالله از امت اسلامی خواست از ایران در برابر تجاوز دشمنان حمایت کند.

