شهید لاریجانی انقلابی تمام عیار 

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادر عباس محتاج مشاور نظامی مقام معظم رهبری و فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش دریادداشتی درباره شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: یاد باد آن که ز ما وقتِ سفر یاد نکرد، به وداعی دلِ غمدیده ی ما شاد نکرد. با ایشان قبل از پیروزی انقلاب آشنا شدم ، جوانی خوش سیما، متدین، اهل مطالعه و بافرهنگ،شوخ طبع، باهوش و جذاب، ایشان دانشجوی دانشگاه شریف بودند و من دانش آموز سال‌های آخر دبیرستان

حضور ایشان در وزارت سپاه به عنوان معاون پارلمانی منشأ اثرات ماندگاری برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، یکی از این آثار تدوین و تصویب قانون سپاه در مجلس شورای اسلامی بود که هنوز همین قانون در سپاه و کشور مورد عمل است،توفیق داشتم در این امر مهم در سمت جانشین رئیس ستاد کل سپاه در کنار این شهید بزرگوار باشم ایشان در زمان جنگ رابطی امین و بصیر بین رزمندگان در خط و مسئولان کشوری بود، به یاد دارم بعداز عملیات بدر مباحث جدی در رابطه با چگونگی ادامه عملیات در سطح فرماندهی ارشد جنگ مطرح بود، ایشان در جلسه‌ای مفصل، بعداز شنیدن مطالب فرماندهان ، به تشریح وضعیت کشور و موضوعات سیاست خارجی پرداخت و به بسیاری از سوالات و ابهامات پاسخ داد و این جلسه در عزم فرماندهان بسیار موثر بود و تصمیم به انجام عملیات والفجر ۸ و آزاد سازی فاو از همین نقطه آغاز شد.

ایشان فرزند مرحوم آیت الله آملی لاریجانی از علمای بزرگ و داماد آیت اله شهید مطهری بودند و تربیت در چنین خانواده و مجالست با بزرگان علم و فرهنگ از ایشان شخصیتی بابصیرت و قوی ساخته بود که در همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی طی سال‌های طولانی خدمات شایسته ای به نظام و انقلاب تحت زعامت امام راحل و امام شهید انقلاب داشتند و توفیق خدمت در رکاب رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را در کارنامه خود به ثبت رساندند که هرچند کوتاه بود ولی به اندازه یک عمر اثرگذار بود

صبر و متانت ایشان در سختی‌ ها و بعضی نامهربانی ها ، مثال زدنی و درس آموز بوده و هست .

ایشان مزد سال ها مجاهدت و تلاش خود را با دریافت مدال ارزشمند شهادت دریافت کرد و ما داغدار غم از دست دادن این شهید عزیز

شهادت فرزند ایشان دکتر مرتضی لاریجانی برای ما بسیار جانسوز بود

شهادت این عزیزان را خدمت خانواده محترم و دوستان این سفر کردگان تسلیت و تهنیت عرض مینمایم

روحش شاد یادش گرامی باد

عاش سعیدا و مات سعیدا