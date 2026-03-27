به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وهشتمین روز از جنگی که با هدف مهار و تضعیف ایران آغاز شد، اکنون به صحنه‌ای برای نمایش ابتکار عمل و برتری تدریجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در شرایطی که دشمن تلاش داشت با تکیه بر برتری هوایی، جنگ را به یک درگیری کوتاه و کنترل‌شده تبدیل کند، تداوم حملات دقیق و گسترده موشکی و پهپادی ایران، عملاً معادلات اولیه را بر هم زده و جبهه مقابل را در وضعیت فرسایشی قرار داده است.

اجرای موج هشتادوسوم عملیات «وعده صادق ۴» با بهره‌گیری از طیف متنوعی از سامانه‌های برد بلند و میان‌برد، سرجنگی‌های چندکلاهکه و پهپادهای انهدامی و پرسه‌زن، نشان داد که توان تهاجمی ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با حفظ تداوم عملیاتی، وارد فاز تثبیت و تعمیق اثرگذاری شده است. هدف‌گیری همزمان زیرساخت‌های انرژی، مراکز اطلاعاتی و پایگاه‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیانگر گذار از «پاسخ» به «طراحی فشار راهبردی» است.

در سطح سیاسی نیز پیام‌ها صریح‌تر از همیشه مخابره می‌شود. تأکید رئیس مجلس بر اینکه «هیچ‌کس نمی‌تواند برای ایران اولتیماتوم تعیین کند» و اشاره به شکل‌گیری شرایط «پیروزی تاریخی»، نشان می‌دهد که ارزیابی در سطوح عالی حاکمیت، فراتر از یک دستاورد تاکتیکی و ناظر بر یک تغییر پایدار در معادلات منطقه‌ای است.

از سوی دیگر، گزارش‌ها از سرزمین‌های اشغالی حاکی از تبدیل شدن زندگی روزمره به وضعیت «آژیر به آژیر» و پناه‌گیری مستمر در پناهگاه‌هاست؛ وضعیتی که بیانگر انتقال هزینه‌های جنگ به عمق جامعه صهیونیستی و تضعیف مؤلفه تاب‌آوری داخلی این رژیم است.

اکنون در روز بیست‌وهشتم، جنگ وارد مرحله‌ای شده که نه‌تنها نتیجه میدان، بلکه شکل پایان آن نیز در حال بازتعریف است؛ جایی که تهران به‌دنبال شکستن چرخه فرسایشی «جنگ-آتش‌بس-جنگ» و تحمیل یک معادله بازدارندگی جدید به دشمنان خود است.