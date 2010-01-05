آتش سوزی آپارتمان سازمان آتش نشانی را به کار گرفت/ باد آتش بیار معرکه

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در پی این حادثه که در ساعت یک بامداد به دنبال تماس تلفنی با تلفن سه رقمی 125 ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از وقوع آن مطلع شدند، ماموران ایستگاههای 2 و 3 به محل اعزام شدند و کار اطفا حریق آتش که یک باب آپارتمان را به کام خود کشیده بود، آغاز کردند.

در این میان به رغم تلاش ماموران آتش نشانی به دلیل شدت وزش باد که با سرعتی معادل 126 کیلومتر در ساعت در حال وزیدن بودف آتش به دو آپارتمان چسیبده به محل آتش سوزی هم رسید و کار سخت تر شد.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، وسعت حریق و یکپارچگی سقف آپارتمانها و نبود دیوارهای آتش بر در سربندیهای سازه ها نیز به گسترش آتش سوزی دامن زد و حریق به سرعت گسترش یافت.

در این میان علاوه بر کلیه خودروهای اطفائیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 40 نفر نیرو به محل حادثه اعزام شدند.

آتش نشانان به منظور جلوگیری از سرایت آتش به مکانهای همجوار، اقدامات گسترده ای را انجام داده و حریق را پس از حدود یک ساعت تلاش نفسگیر مهار کردند.

دلیل بروز حادثه و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت در این خصوص گفت: با توجه به تذکراتی که از سوی سازمان آتش نشانی در مورد رعایت مسائل ایمنی به خصوص در زمان وزش بادهای موسمی به شهروندان اعلام شده است، متاسفانه با بی توجهی برخی، افراد دیگر نیز در معرض آسیب و ضررو زیان مالی قرار می گیرند.

محمدعلی رفیعی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشته است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته، 29 مورد حادثه، حریق جنگل، علفزار و ضایعات و سه مورد مسکونی توسط آتش نشانان مهار و اطفاء شده است.

وزش باد گرم و شدید با میانگین سرعت 120 کیلومتر در ساعت از سه روز پیش در شهرهای مختلف استان گیلان و سایر استانهای شمالی و شمال غربی کشور ادامه دارد.