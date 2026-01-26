تردد بیش از ۱ میلیون وسیله نقلیه در مبادی ورودی و خروجی خراسان رضوی

جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظها رکرد: ۱ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۴۹ وسیله نقلیه در مبادی ورودی و خروجی استان در دی ماه ۱۴۰۴ تردد داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است و بیشترین مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه در استان را در روز ۱۱ دی ماه به میزان ۷۶ هزار و ۶۵۳ وسیله نقلیه بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بیشینه تخلیه خودرو در استان را مربوط به ۳۰ دی ماه عنوان کرد و گفت: براساس دوربین های پلاکخوان، پلاک های استان تهران با سهم ۱۰ درصد، استان اصفهان با سهم ۶ درصد و استان خراسان شمالی با سهم ۴ درصد بیشترین رویت پلاک را در سطح محورهای استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده اند.

وی به ماندگاری خودروها در استان اشاره کرد و افزود: بیشترین مقاصد سفر هم استانی‌هایمان در دی ماه نیز به ترتیب تهران ، اصفهان ، مازندران و خراسان شمالی بوده اند و ۳۱ درصد خودروها در استان بین سه تا هفت روز ماندگاری داشته اند.

شهامت یادآور شد: بر اساس اطلاعات پلاک های رویت شده در دوربین های پلاک‌خوان، ۲۸ میلیون ۳۸۴ هزار و ۹۰۰ پلاک در خراسان رضوی رویت شده است که از این تعداد ۳۱۱ هزار ۸ پلاک متخلف بوده اند.همچنین براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های توزین در حال حرکت در دی ماه سال جاری، ۷۹۸ تخلف اضافه تناژ قطعی در استان مشاهده شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با بیان اینکه تعدادکل تماس‌ها در دی ماه با سامانه تلفنی ۱۴۱ را ۱۹۴ هزار و ۹۹۶ تماس بوده که از این تعداد ۱۷ هزار و ۸۹۹ تماس مربوط به بخش پاسخگویی بوده است، افزود: رانندگان عزیز می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل نموده و همچنین با مراجعه به سایت و نصب نرم افزار ۱۴۱ تصاویر دوربین‌های نظارتی جاده‌ای را بصورت برخط مشاهده و از آخرین وضعیت محورهای کشور مطلع شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان در تمامی ساعات شبانه روز، آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات هموطنان گرامی در حوزه راه و حمل و نقل جاده‌ای از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ می باشد.