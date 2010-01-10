قدرت بازدارندگی موشکی ایران فراتر از تصور دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان بازدید از فرماندهی موشکی نیروی دریایی سپاه در جمع فرماندهان و کارکنان طی سخنانی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی مسئولان و کارکنان نیروی دریایی در ایجاد آمادگی‌های لازم رزمی و دفاعی، خاطرنشان کرد: قدرت بازدارندگی موشکی جمهوری اسلامی ایران فراتر از تصور دشمنان است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی تأکید کرد: بر خلاف جوسازی و فضای تبلیغاتی مسمومی که دشمنان در سطح افکار عمومی در پی شکل‌گیری آن هستند، توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف و از جمله تجهیزات موشکی، در راستای تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای و کورکردن چشم طمع متجاوزان و تعدی احتمالی دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی است.

بر اساس این گزارش سردار وحیدی در جریان این بازدید با مسئولان و کارکنان بخش‌های موشکی نیروی دریایی سپاه دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک با فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در راستای تقویت توان دفاعی و کسب آمادگی‌های این نیرو برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن آشنا شد.