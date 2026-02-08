قتل یک زن در شرق تهران؛ قاتل کمتر از یک ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،در جمع خبرنگاران از وقوع یک فقره قتل در شهرک ولیعصر منطقه گیلاوند خبر داد و گفت: شب گذشته یک زن تبعه افغانستانی بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این قتل به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده است.
ملکی ادامه داد: متهم که همسر مقتول بوده با همدستی پسر خانواده پس از ارتکاب قتل متواری شد، اما مأموران پلیس با اقدامات سریع توانستند او را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند.
وی تأکید کرد: پرونده این حادثه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان دماوند تحویل شده و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
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