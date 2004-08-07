۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۲۷

گزارش هاي اختصاصي "مهر" از جام ملت هاي آسيا - چين ( 295)

آمار كلي سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا

سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا امروز با ديدار تيم هاي چين و ژاپن به پايان مي رسد.

به گزارش خبرنگار " مهر" و به نقل از سايت فوتبال آسيا، آمار كلي 3 مسابقه انجام شده به شرح زير است:

برترين گلزنها: علي كريمي از ايران و اعلا هوبيل از بحرين (5 گل)

تعداد مسابقات انجام شده: 32 مسابقه

كارت زرد: 138 (به ازاي هر بازي 45/4)

كارت قرمز: 17 (به ازاي هر بازي 55/0)

