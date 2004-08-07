به گزارش خبرنگار " مهر" و به نقل از سايت فوتبال آسيا، آمار كلي 3 مسابقه انجام شده به شرح زير است:
برترين گلزنها: علي كريمي از ايران و اعلا هوبيل از بحرين (5 گل)
تعداد مسابقات انجام شده: 32 مسابقه
كارت زرد: 138 (به ازاي هر بازي 45/4)
كارت قرمز: 17 (به ازاي هر بازي 55/0)
آمار كلي سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا
سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا امروز با ديدار تيم هاي چين و ژاپن به پايان مي رسد.
