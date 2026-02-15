نرخ خرید تضمینی گندم بیش از ۴۰ هزار تومان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: جدول هدفمندی یارانه‌ها به صورت مستقیم با معیشت و رفاه مردم مرتبط است و تمرکز اصلی ما باید بر تأمین نیازهای واقعی مردم باشد.

وی افزود: در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم ۳۰ درصد، سهم دولت ۴۰ درصد و سهم بخش تولید ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، اما اکنون ۹۲ تا ۹۴ درصد پرداخت‌ها به یارانه اختصاص یافته است. این روند باعث شده است که دولت و مجلس ناچار به افزایش یارانه‌ها برای کمک به مردم شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: مردم مسئول افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها نیستند و در شرایط فشار اقتصادی، اولویت باید معیشت آنها باشد.

وی ادامه داد: سهم مردم که قرار بود ۳۰ درصد باشد، اکنون به ۹۲ درصد رسیده و در قالب کالابرگ و یارانه پرداخت می‌شود. اگرچه ممکن است از نظر اقتصادی منطق روشنی نداشته باشد، اما از منظر اجتماعی، سیاسی و حکمرانی، تأمین درآمدها برای حمایت از مردم ضروری است.

تاجگردون با اشاره به ارقام فروش داخلی فرآورده‌ها گفت: در لایحه دولت، عدد ۲۳۰۰ همت پیش‌بینی شده بود که افزایش یافته و همزمان نرخ ارز نیز تأثیرگذار بوده است.

وی درباره اعتبارات پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد: دولت برای خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم با نرخ حدود ۲۰ هزار تومان، ۲۹۰ همت یارانه در نظر گرفته است. با توجه به افزایش هزینه‌ها و تغییر نرخ ارز، نمی‌توان این رقم را ثابت نگه داشت، زیرا در این صورت کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت نخواهند داشت.

وی تأکید کرد: قیمت خرید گندم که پیش‌تر حدود ۲۱ هزار تومان بود، باید افزایش یابد و حتی اکنون هم برای این اقدام دیر شده است. حتماً قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به بالای ۴۰ هزار تومان خواهد رسید که این امر خود باعث افزایش حدود ۱۵۰ همت در منابع می‌شود.

تاجگردون ادامه داد: در مصوبه کمیسیون تلفیق، موضوع کالابرگ با رقم هزار همت به طور کامل تأمین شده است و هرگونه افزایش در ارقام جدول هدفمندی نیز باید به سمت حمایت از مردم هدایت شود.

وی تاکید کرد: اولویت نخست معیشت مردم است که در جدول ۱۴ بودجه نمود پیدا می‌کند. مهم‌ترین عنوان این جدول، یارانه پرداختی مستقیم به مردم به صورت کالابرگ یا واریز نقدی است. همچنین موضوع دارو، کمک‌های دارویی و حمایت از برخی مناطق محروم نیز در همین جدول پیش‌بینی شده است.