بدهی معوقه مودیان مالیاتی مازندران 32 میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالرحیم ارزبین عصر شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل مالیاتی مازندران در ساری میزان بدهی معوقه مودیان مالیاتی استان مازندران را 32 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی بر اراده جدی اداره کل امور مالیاتی مازندران بر وصول مالیات های معوق مودیان مالیاتی تاکید و از روسای ادارات شهرستانها خواست تا با به کارگیری بهترین نیروهای خود در واحد های وصول و اجرا نسبت به وصول مطبالبات معوق اقدام کنند.

مدیرکل مالیاتی مازندران میزان تعهد مالیات وصولی استان درسال جاری را مجموع 242 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: نقش مالیات وصولی در توسعه استان این است که از درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه استان، 136 میلیارد تومان آن صرف عمران و آبادی استان خواهد شد.

به گفته ارزبین، مازندران در پیمودن مسیر توسعه خود نیازمند وضولی مالیات بوده که امید است با تلاش و همت بالای همکاران شاهد تحقق این امر باشیم .

وی بیان داشت: 150میلیارد تومان از مالیات استان تا پایان آبان ماه به حیطه وصول در آمده است که در مقایسه با مدت مشابه از رشد 16 درصدی برخوردار است .

ارزبین گفت: مالیات وصول شده تا پایان آبان امسال، معادل 94 درصد سهمیه هشت ماهه تعیین شده در قانون بودجه سال 88 برای مازندران است که تا پایان سال کلیه سهمیه مصوب به حیطه وصول در خواهد آمد.

