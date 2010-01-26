تشکیل کمیته بررسی سانحه دانشگاه علم و صنعت/ بازداشت راننده کامیونت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشگاه علم و صنعت در این بیانیه آورده است: این ضایعه غمبار را به خانواده محترم و داغدار مرحومه مغفوره و جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران بویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر تسلیت و تعزیت عرض کرده و از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر و اجر جزیل برای خانواده محترم وی را مسئلت داریم.

دانشگاه علم و صنعت در ادامه اعلام کرده به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی نکات زیر را به استحضار جامعه دانشگاهی می رساند.

1- جمعی ازهمکاران که منتظر تشکیل کلاس بودند شاهدان عینی حادثه بوده واظهارات آنها حکایت از آن دارد که راننده کامیونت در محوطه کارگاه ساختمانی درحال تنظیم موقعیت خودرو با دانشجوی متوفی ازسمت عقب کامیونت برخورد نموده است و تلاش شاهدان برای توجه دادن به راننده و متوفی با توجه به استفاده از "هندزفری" موثر واقع نشده است.

2- به محض اطلاع شاهدان به بهداری دانشگاه بلافاصله یک داستگاه آمبولانس به همراه تیم پزشکی در محل حادثه حاضر شده و نسبت به انتقال مصدوم به اورژانش بیمارستان الغدیر اقدام کردند. همزمان توسط حراست دانشگاه راننده کامیونت طرف قرارداد پیمانکار ساختمانی دانشگاه تحویل نیروی انتظامی شد.

3- متاسفانه تلاش تیم پزشکی موثر واقع نشد و مصدوم فوت کرد. با حضور مسئولان دانشگاه و پدر متوفی در بیمارستان، اقدامات لازم برای انتقال پیکر آن مرحومه به زادگاهش به عمل آمد.

4- کمیته بررسی سانحه تشکیل و فعالیت کارگاه ساختمانی از سوی کمیته بررسی سانحه تعطیل شد و موضوع از طریق دفتر حقوقی دانشگاه و نیروی انتظامی محل در حال پیگیری است.

5- یک هیئت متشکل از مسئولین دانشگاه، دفتر نهاد مقام معظم رهبری، مسئولین واساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر و جمعی از دانشجویان برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین در حال عزیمت به زادگاه آن مرحومه هستند.

میترا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت دوشنبه در اثر تصادف با یک دستگاه کامیونت در داخل دانشگاه جان خود را از دست داد.