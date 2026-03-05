آسیب به پل آزادراه قزوین زنجان بر اثر برخورد پرتابه؛ مسدودی موقت مسیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا اعلام کرد: در پی اصابت پرتابه دشمن به مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی پاسارگاد در محدوده کیلومتر ۸۰ آزادراه قزوین–زنجان در حوالی شهرستان ابهر، بخشی از سازه پل این آزادراه دچار آسیب شده است.

وی افزود: با توجه به احتمال افزایش خطر در اثر تردد خودروهای سنگین و احتمال ریزش بخشی از پل، به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، با تصمیم فوری پلیس راه، مسیر آزادراه از محدوده قزوین به سمت زنجان به طور موقت مسدود شده است.

رئیس پلیس راه فراجا تصریح کرد: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین، یعنی محور قدیم قزوین–تاکستان به سمت زنجان هدایت می‌شود تا پس از بررسی‌های فنی، ایمن‌سازی سازه پل و پاکسازی محل توسط نیروهای راهداری و اداره کل راه، شرایط برای بازگشایی مجدد آزادراه فراهم شود.

سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۸:۰۰ عصر امروز ۱۴ اسفندماه رخ داده و خوشبختانه طبق گزارش‌های اولیه، هیچ‌گونه مصدومیت یا خسارت جانی برای رانندگان و سرنشینان خودروهای عبوری گزارش نشده و آسیبی نیز به خودروهای در حال تردد وارد نشده است. زمان دقیق بازگشایی آزادراه پس از اتمام عملیات ایمن‌سازی و اعلام رسمی از سوی دستگاه‌های متولی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: همچنین محور آزادراه خرم‌آباد–بروجرد در استان لرستان که پیش‌تر به همین دلیل برخورد پرتابه با سطح جاده با محدودیت تردد مواجه شده بود، پس از انجام اقدامات لازم در ساعت ۱۵:۵۰ امروز بازگشایی شده و تردد در این مسیر در جریان است.

رئیس پلیس راه فراجا درباره وضعیت محورهای شمالی کشور نیز اظهار داشت: در حال حاضر در محورهای مواصلاتی شمال کشور از جمله جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی، محدودیت یا اجرای طرح یک‌طرفه اعمال نشده و تردد خودروها به صورت عادی و روان در جریان است.

سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به هدایت ترافیک به مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیروهای راهداری داشته باشند و برای اطلاع از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور، اطلاعیه‌های رسمی پلیس را دنبال کنند.