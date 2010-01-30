جلوگیری از ورود دام قاچاق به استان الزامی است

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به قاچاق دامهای غیر مجاز از مرزهای شرقی کشور به داخل کشور و احتمال آلودگی این دامها خواستار برخورد جدی با قاچاق دام شد.

وی تصریح کرد: یکی از بیماریهایی که می تواند به دامهای بومی خسارت سنگین وارد کند بیماری تب برفکی است که در راستای مقابله با این بیماری طرح واکسیناسیون کلیه دامهای استان برعلیه بیماری تب برفکی در دست انجام است.

زید آبادی خاطر نشان کرد: در فاز 20 واکسناسیون تب برفکی در کرمان تاکنون 40 درصد از جمعیت گاو و گوساله و 15 درصد از جمعیت گوسفند و بز استان واکسن دریافت کرده اند.

مدیرکل دامپزشکی کرمان عنوان کرد: به دلیل خساراتی که این بیماری در جمعیت دامی کشور و به دنبال آن به اقتصاد کشور وارد می آورد برای اولین بار در کشور کل جمعیت دامی اعم از گاو و گوساله و همچنین گوسفند و بز برعلیه این بیماری مایه کوبی می شوند.

زید آبادی گفت: جهت ایمن سازی جمعیت دامی استان بایستی دقت لازم در تردد دامها به ویژه دامهایی که بصورت قاچاق وارد استان می شوند داشته باشیم و از قاچاق دام جلوگیری شود.

وی گفت: این امر مستلزم همکاری کلیه نهادها و ارگانهای ذیربط و همچنین نیروی انتظامی می باشد.

مدیرکل دامپزشکی کرمان تاکید کرد: دامداران بایستی جهت جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به دامداری خود دقت لازم را در ورود و خروج دام از دامداری داشته باشند و حتما جهت حمل و نقل دام مجوز دامپزشکی دریافت کنند.