وزیر ارتباطات: هرمزگان حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با قدردانی از میزبانی مردم این استان، اظهار کرد: هرمزگان از دیرباز به‌عنوان حلقه وصل اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی شناخته می‌شود و به همین دلیل، جایگاهی ویژه و راهبردی در برنامه‌های دولت و وزارت ارتباطات دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های ارتباطی افتتاح‌شده در این سفر گفت: میزان سرمایه‌گذاری و تعداد پروژه‌هایی که امروز تقدیم مردم شریف هرمزگان شد، نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این استان است.

وزیر ارتباطات با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور این وزارتخانه افزود: توسعه عادلانه ارتباطات، آموزش، خدمات دولت الکترونیک، بهداشت و سلامت از اولویت‌های ماست و معتقدیم بدون تحقق عدالت ارتباطی، توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

هاشمی نیروی انسانی را مهم‌ترین رکن توسعه دانست و تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، پایه پیشرفت جوامع است و در حوزه ارتباطات، این امر بدون تولید و دسترسی به محتوای مناسب محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی فاخر و رقابتی می‌تواند شکاف آموزشی را کاهش دهد و این موضوع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

وزیر ارتباطات همچنین ایجاد مرکز سوئیچ ارتباطی بندرعباس را نویدبخش توسعه تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در تجمیع ارتباطات جنوب کشور و تبادل داده با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایفا کند.

هاشمی با اشاره به تعامل مثبت دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان بیان کرد: هماهنگی و همراهی مدیران اجرایی استان، الگویی موفق در سطح کشور است و نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها دارد.

وی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری هرمزگان را کم‌نظیر توصیف کرد و افزود: این استان از نظر گردشگری دریایی و مرزی ظرفیت‌هایی دارد که حتی می‌تواند فراتر از برخی مناطق شمالی کشور باشد و معرفی درست این توانمندی‌ها می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به نقش فناوری در رشد اقتصادی گفت: بخشی از رشد اقتصادی کشور بدون استفاده کامل از ظرفیت‌های فناوری محقق شده و هدف ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال را در رشد اقتصادی افزایش دهیم و از توان نخبگان کشور، حتی در شرایط تحریم، حداکثر استفاده را ببریم.