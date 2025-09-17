به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماری‌های ویروسی واگیر دامی در نشخوار کنندگان همچون گاو، گوسفند و بز است که در زمان بروز و شیوع بیماری موجب تلفات سنگین در گوساله‌ها، بره و بزغاله‌ها، کاهش وزن، کاهش تولید شیر و در نهایت خسارت سنگین در صنعت دامداری‌ها می‌شود.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: یکی از راه‌های ورود عوامل بیماری، تردد و نقل و انتقال بدون ضابطه دام بوده که در صورت آلودگی می‌تواند جمعیت دامی استان را تحت مخاطره جدی قرار دهد.

رهنما افزود: مرحله اول «واکسیناسیون رایگان تب برفکی» در دام (گاو و گوساله، گوسفند و بز) در قالب ۲۵ اکیپ عملیاتی به منظور ایمن سازی جمعیت دامی استان با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی به مدت ۲ ماه از تاریخ اول شهریورماه آغاز و تا پایان مهرماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: به منظور اجرای هرچه کامل‌تر طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی رعایت برخی الزامات توسط دامداران مورد توجه قرار گیرد.

رهنما در خصوص جمعیت دامی تحت پوشش در این طرح گفت: در مرحله اول طرح تب برفکی واکسیناسیون ۵۲۰ هزار رأس گوسفند و بز و ۲۴ هزار رأس گاو و گوساله پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خرید و تأمین دام برای واحدهای پرواربندی باید از مناطق پاک و عاری از بیماری در سایر استان‌ها و با اخذ گواهی بهداشتی حمل از دامپزشکی استان مبدا انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر همچنین خواستار اعلام فوری ورود گوساله به دامداری‌ها به شبکه دامپزشکی شهرستان برای واکسیناسیون سریع دام‌ها شد.