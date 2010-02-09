به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی (جبهه حامیان ولایت) در بیانیه ای ضمن دعوت به حضور حماسی و سرنوشت ساز ملت ایران در یوم الله 22 بهمن حضور قاطع و پرشور این تشکل را همچون حضور تاریخی در 9 دی ماه به منظور مایوس کردن دشمنان نظام و انقلاب و تداوم حیات شجره اسلامی با حضور آحاد ملت اعلام می دارد.

در بیانیه جبهه پیروان خط امام و رهبری آمده است: در سی و یکمین بهار آزادی و به شکرانه نعمت الهی انقلاب اسلامی از مردم قهرمان ایران، کلیه آحاد و اقشار، ‌احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی دعوت می‌نماید که به نشانه وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی وحفظ و حراست از آرمانهای امام راحل و شهدا وبیعت مجدد با مقام معظم رهبری با حضور گسترده در مراسم 22 بهمن حماسه‌ای دیگر برای جهانیان خلق خواهند کرد.

این بیانیه می افزاید: 22 بهمن نماد وحدت، انسجام فراگیر، هماهنگی و همدلی همه اقشار و آحاد ملت ایران و روز اقتدار و عظمت و نشانه پایگاه عمیق مردمی انقلاب اسلامی است و امسال به فضل خداوند متعال درسالگرد پیروزی انقلاب شاهد حماسه‌ای عظیم از حضور مردم خواهیم بود که موجب شگفتی جهانیان خواهد شد.

دربیانیه جامعه جوانان متحد اسلامی می خوانید: جامعه جوانان متحد اسلامی همراه با مردم آگاه و بیدار ایران اسلامی با شرکت گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن حضور خواهد یافت. پیام روشن ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در یوم الله 22 بهمن ابراز انزجار، تنفر و برائت از نفاق داخلی فتنه گران جهان استکبار و صهیونیزم بین‌المللی است و به یقین استمرار آگاهی و ولایتمداری و دشمن شناسی آحاد ملت ایران خواهد توانست این انقلاب و نهضت الهی را به نهضت جهانی امام زمان (عج) متصل نماید. بزرگداشت پیروزی انقلاب و 22 بهمن ماه به معنای بزرگداشت آرمان‌های اسلامی، اعتقادات دینی، استکبارستیزی و ظلم ستیزی است که جوهره انقلاب را شامل می‌شود و به عبارت دقیق ‌تر، حضور آگاهانه در صحنه‌های این ‌چنینی از مصادیق پاسداری از ریشه‌های انقلاب است.

ائتلاف چکاد آزاد اندیشان نیز با صدور بیانیه ای خواستار مشارکت گسترده مردم شریف ایران در راهپیمایی 22 بهمن شد.

در ادامه بیانیه آمده است: راهپیمایی بزرگ 22 بهمن فرصتی است تا مردم شریف و فهیم ایران با تاسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با حضور پرشور و گسترده در صحنه، توطئه های دشمنان قسم خورده انقلاب را خنثی سازند.

همچنین اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق ملت فلسطین در بیانیه ای ضمن تاکید مجدد و پیروی از آرمان‌ های امام و تجدید بیعت با خلف صالح آن عزیز، از آحاد مختلف مردم هوشیار و همیشه در صحنه برای شرکت در راهپیمایی غرور آفرین 22 بهمن دعوت به عمل می‌آورد.

این بیانیه تاکید کرد: بدون شک حضور گسترده ملت دراین راهپیمایی یادآور شکوه مقاومت ملت مسلمان دربرابر ظلم و بی‌عدالتی و مایوس کننده دشمنان این نظام الهی خواهد بود.

کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز با صدوراطلاعیه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی از آحاد مردم متدین و همیشه در صحنه کشورمان دعوت کرد تا با حضور آگاهانه و وحدت بخش خود در راهپیمایی عظیم 22 بهمن ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، توطئه های استکبار جهانی را نقش بر آب نمایند.

بیانیه می افزاید: 22 بهمن یادآور روزهایی سراسر حماسه و ایثار در تاریخ ایران اسلامی است، روزهایی که امت خداجوی با رهبری پیر و مقتدای خود طاغوت زمان را نابود کردند و بنای نظامی را نهادند که آرزو و آمال آزادگان، رنج کشیدگان و مستضعفان جهان شده است.