کشف زمین خواری ۲ هزار میلیاردی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا اظهار کرد: با هوشیاری و تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان بیش از ۱۷۸ هزار متر از اراضی ملی که توسط یک فرد فرصت طلب به صورت غیر قانونی در شهرستان حاجی آباد تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: در پی وصول یک فقره شکایت از اداره منابع طبیعی شهرستان حاجی آباد مبنی بر تصرف اراضی ملی متعلق به این سازمان ، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیمی به محل واقع در منطقه روستایی آشکارا از توابع شهرستان حاجی آباد اعزام شدند که در بازدید میدانی و بررسی های دقیق صورت گرفته ، مشخص شد یکی از اهالی روستا با شیوه تسطیح و کشاورزی چهار قطعه به میزان ۱۷۸ هزار و ۶۲۵ متراز اراضی دولتی را به صورت غیر قانونی تصرف کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی زمین های تصرفی کشف شده در این عملیات را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

سردار رفیعی کیا با بیان این که فرد متصرف شناسایی ، احضار و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد ، خاطر نشان کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی اراضی مورد نظر رفع تصرف شدند.