دعوت جبهه پایداری استان تهران از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر،جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان تهران، در پیامی، از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن، دعوت کرد.

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَی بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ( آیه ۵سوره ابراهیم)

انقلاب اسلامی به مدد الهی و رهبری بنیانگذار کبیر آن امام خمینی(رحمت الله علیه) و پشتیبانی قاطع ملت ایران، به طور معجزه آسایی بر طاغوت زمان فائق آمد و موجب استقلال و آزادی کشور و استقرار جمهوری اسلامی و تحوّل عظیم در ایران عزیز و اقصی نقاط جهان گردید.

این اعجاز بزرگ نه فقط در شکل گیری نظام مقدس اسلامی بلکه در دوام و پایداری آن نیز در طی نزدیک به نیم قرن، قابل توجه می باشد طوریکه علی رغم تحمیل توطئه های پیچیده و جنگ های نابرابر و ظالمانه و تحریم ها و تهدیدات گوناگون، توانسته به دستاوردها و پیشرفتهای عظیم و باورنکردنی فراوان دست یابد.

گرچه دشمنان بشریت و در راس آنها آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی همواره کوشیده اند که موفقیتهای جمهوری اسلامی را کمرنگ و یا واژگون جلوه دهند و با برجسته کردن نقاط ضعف و برخی اشکالات و مشکلات روایت ناخوشایند و نامطلوب از دستاوردها و پیشرفت‌های مختلف داشته باشند، تا رشد و شکوفایی کشور و وضعیت معیشتی مردم نسبت به قبل از انقلاب ۵۷ دیده نشود که در تتیجه آن مردم مایوس گردند، لکن همانطور که همگان اذعان دارند این پیشرفتها در طول تاریخ ایران بی نظیر و درخشان بوده است و برای هر آزاده ای مایه فخر و مباهات می باشد، هرچند دشمن از طریق ناتوی رسانه ای و سیاه نمایی حداکثری سعی نموده است فلاکت و بدبختی را به ملت شریف ایران القا نماید.

به عنوان مثال در دو دهه گذشته، اتفاقات خیره کننده و چشم گیری در حوزه های مختلف علمی، فناوری، نظامی و حوزه سلامت و عرصه های اجتماعی و فرهنگی نظیر توسعه صنعت هوا و فضا (پرتاب ماهواره های متعدد) و زیست فناوری و نانوفناوری و تلاش در جهت خودکفایی و قطع وابستگی بیرونی به خارجی ها در حوزه های مختلف صنعت نفت و انرژی و نیز حوزه ی داروسازی و تجهیزات پزشکی و از همه مهمتر دستاوردهای مختلف هسته ای علی رغم موانع فراوان و تهدیدات بزرگ، رقم خورده است.

در حالی به استقبال جشن ۴۷ مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می رویم که در سال جاری جنگ دوازده روزه ی تحمیلی با توانمندیهای نظامی به فرماندهی مقام معظم رهبری (حفظه الله) و با مدیریت هوشمندانه ی نیروهای مسلح به پیروزی شگرفی منجر گردید به طوری که دشمن مجبور به عقب نشینی نظامی گردید و در نهایت اعلام آتش بس کرد و درادامه وقوع اغتشاشات و جنایتهای متعدد، خسارات زیادی به مردم و کشور وارد نمود لکن با مدیریت هوشمندانه نیروهای امنیتی و انتظامی متوقف گردید و با حماسه ی حضور میلیونی ملت ایران در ۲۲ دی ماه، طرح براندازی دشمنان به شکست کامل منجر گردید و در این نبرد بسیار ناجوانمردانه پیروزی بزرگی را برای مردم عزیز ایران به ارمغان آورد و بساط دشمنان خارجی و عوامل داخلی به طرز باورنکردنی در کوتاه مدت ترین زمان ممکن برچیده شد.

جبهه پایداری استان تهران با تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی راه رسیدن به اهداف عالیه نظام را نه مسیر انفعال دیپلماسی با دشمنان یا خوش‌بینی به غرب و نگاه برد-برد و خدای ناکرده سلطه پذیری و ذلت بلکه بر مبنای ایمان به خداوند متعال و باور به توانمندیهای داخلی می داند و براین اساس به تقویت مسیر خودسازی جامعه اسلامی، تمدن سازی و هوشیاری و آمادگی هرچه بیشتر برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مورد نیاز و زمینه سازی ظهور در گام دوم انقلاب اسلامی تاکید دارد.

معتقدیم و براین باوریم که خوش بینی به غرب و بویژه آمریکا جز خسارت محض و باخت کامل چیزی عاید کشور نخواهد شد.

در پایان ضمن تبریک سالگرد یوم الله ۲۲ بهمن و به شکرانه این نعمت بی بدیل الهی (مقاومت و ایستادگی مردم در مایوس کردن دشمنان) و در راستای لبیک گویی به رهبر عزیزتر از جانمان و حمایت همه جانبه از ولی فقیه دوران در برابر یاوه گویی های تهدید آمیز رئیس جمهور منفور ایالات متحده آمریکا و تداوم بخشی راه شهدای والامقام ، همگان را به حضور تاریخ ساز در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن دعوت می نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی

جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان تهران

۲۱ بهمن ۱۴۰۴»