تیم شیرجه ایران با کسب 22 مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت های دو روزه که با شرکت چهار کشور ایران، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ در 3 رده سنی عموم ، جوانان و نوجوانان در کشور سنگاپور برگزار شد، شیرجه روهای کشورمان در مجموع موفق به کسب 10 مدال طلا ، 8 نقره و 4 برنز شدند.

در این رقابت ها که تیم ملی شیرجه ایران با 8 ورزشکار در 4 ماده و در سه رده سنی نوجوانان (13-12 سال) ، جوانان (17-16 سال) و عموم شرکت کرده بود ، حسام صمدی ( 2 مدال)، مهرداد مرادی ( 2 مدال) ، امیر حسین مدبری ( 2 مدال)، علی شکول ( 2 مدال) ، حمید کریمی ، مجتبی ولی پور به مدال طلا دست یافتند ، امیر حسین مدبری ( 2 مدال)، مهرداد مرادی ، علی شکول ، حمید کریمی ، حسام صمدی ، شهنام نظرپور و مجتبی ولی پور مدال نقره گرفتند و مجتبی ولی پور ، قائم میرابیان (2 مدال) و شهباز شهنازی به مدال برنز این رقابت ها دست یافتند.

به این ترتیب تمامی 8 ملی پوش جوان و نوجوان کشورمان که مدت کوتاهی از اردوهای آمادگی این تیم سپری می شود موفق به مدال آوری از مسابقات کاپ آسیا در سنگاپور شدند .

این تیم قرار است خرداد ماه جاری در مسابقات کاپ جهانی که به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد نیز شرکت کند. به گفته مربیان ، هدف تیم ملی شیرجه حضور شایسته در بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین خواهد بود. هدایت تیم ملی شیرجه کشورمان را غلامرضا خیبری نژاد برعهده دارد که از حدود یک ماه گذشته به این سمت منصوب شده است.

اعضای تیم ملی شیرجه کشورمان ساعت 20 شامگاه سه شنبه از طریق دوبی به کشورمان باز می گردند.